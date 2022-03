PT Pos Indonesia Raih Tiga Penghargaan dalam ICEA 2022

PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dalam

ajang Indonesia CSR Execellent Award 2022 (ICEA 2022).

Perusahaan yang berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, itu, meraih penghargaan Excellence Community Program Award, The Most Excellence CSR Company 2022 dan The Best Leadership Focus on CSR Program.

Penghargaan diterima oleh Direktur PT Pos Indonesia Faizal Rochmat Djoemadi.

Acara puncak penghargaan tersebut diselenggarakan pada Rabu, 9 Maret

2022 di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Acara itu dihadiri Direktur SDM PT Pos Indonesia Tonggo Marbun, Corporate Secretary Tata Sugiarta dan Vice President

Synergi Business Alliance & TJSL Helly Siti Halimah.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi pada Pos Indonesia yang berhasil

mengembangkan dan melaksanakan program-program CSR yang memberi manfaat

langsung dan berkelanjutan bagi penerima," ujar Tonggo, saat menerima penghargaan.

Tonggo Marbun mengungkapkan bahwa perusahaannya telah melaksanakan arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang disampaikan beberapa waktu yang lalu.

"Menteri BUMN meminta perusahaan-perusahaan pelat merah bisa mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bisa fokus pada tiga sektor, yakni pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup. Kami ikuti arahan menteri," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Penyelenggara ICEA Award 2022 Maya

Julianti dari PT Indonesia Popular Mandiri/First Indonesia Magz

menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih oleh PT Pos

Indonesia.

Ketua Dewan Juri Prof Martani Huseini menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penilaian terhadap terhadap para peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. (N-2)