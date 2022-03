AP I Layani 6 Juta Penumpang di Periode Januari-Februari 2022 

SELAMA dua bulan berjalan di 2022, PT Angkasa Pura I atau AP I melayani 6.090.015 penumpang. Jika dilakukan perbandingan dengan periode yang sama di 2021 silam, terdapat 3.837.358 penumpang terlayani di 15 bandara kelolaan Angkasa Pura I, atau tumbuh 59%.

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah pergerakan pesawat udara. Dengan catatan 67.173 pergerakan pesawat terlayani pada periode Januari-Februari 2022, jika dibandingkan dengan angka pada periode yang sama di 2021 dengan 62.040 pergerakan pesawat terlayani, maka terdapat pertumbuhan sebesar 8,3%.

"Statistik lalu lintas angkutan udara di 15 bandara yang kami kelola tercatat positif dibandingkan 2021 lalu. Hal ini menunjukkan mulai kembalinya kepercayaan masyarakat bepergian dengan moda transportasi udara," kata Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam keterangan yang dikutip, Kamis (10/3).

Untuk lalu lintas kargo di 15 bandara kelolaan juga mengalami pertumbuhan, dengan 74.217.313 kg kargo di tahun 2022 dibandingkan dengan 70.845.408 kg kargo di tahun 2021, atau tumbuh sebesar 4,8%.

Adapun rincian selama 28 hari di Februari 2022, Angkasa Pura I tercatat telah melayani sebanyak 2.591.586 penumpang, 30.637 pergerakan pesawat udara, serta 34.855.255 kg kargo di 15 bandara yang dikelola.

Sedangkan di Februari 2021, sebanyak 1.717.379 penumpang, 28.332 pergerakan pesawat udara, serta 2.094.679 kilogram (kg) kargo telah terlayani. Jika dilakukan perbandingan, maka masing-masing terdapat pertumbuhan sebesar 51% untuk pergerakan penumpang, 8,1% untuk pergerakan pesawat udara, serta 5,4% untuk trafik kargo.

Baca juga : Sempat Terkoreksi, Harga Emas Diramal Bakal Meroket

Untuk catatan di Februari tahun ini, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menjadi bandara dengan jumlah penumpang terlayani terbanyak, yaitu hingga 589.350 penumpang, disusul dengan Bandara Juanda Surabaya dengan 532.878 penumpang, serta Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan 387.574 penumpang.

Sedangkan, jumlah pergerakan pesawat udara terbanyak adalah di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 5.421 pergerakan, Bandara Juanda Surabaya dengan 4.786 pergerakan, serta Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan 3.676 pergerakan.

Lalu lintas kargo Bandara Sentani Jayapura berada di posisi pertama dengan 10.978.783 kg, disusul oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 5.993.694 kg, dan Bandara Juanda Surabaya dengan 4.929.941 kg.

Selama Februari 2022, 15 bandara kelolaan Angkasa Pura I melayani rata-rata harian penumpang sebanyak 92.557 penumpang per hari, 1.094 pergerakan pesawat per hari, dan 1.244.831 kg pergerakan kargo per hari.

"Ke depannya, kami semakin optimis dengan prospek pertumbuhan trafik penumpang dan penerbangan. Dengan kembali beroperasinya penerbangan reguler rute internasional di Bali," pungkas Faik. (OL-7)