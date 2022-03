Dapat Respons Positif dan Raih IPBA Award, Orchard Park Batam Luncurkan Proyek Hunian Terbaru 

PROYEK pembangunan Orchard Park Batam sukses merebut penghargaan di ajang Indonesia Property & Bank Award XIV, sebagai The Most Prospective Middle-Up Class Housing Project in Batam.

Penghargaan itu diklaim menjadi bukti pengakuan keunggulan proyek besutan Agung Podomoro Land itu yang tercatat sudah terjual hingga 1.000an unit rumah tapak.

Menyambut penghargaan dan respons positif pasar itu, Orchard Park Batam meresmikan tower terbaru dari Apartemen Coastpark. Seremonial peluncuran tower kedua dari Apartemen Coastpark ini dilaksanakan bersamaan dengan serah terima unit kepada 4 keluarga penghuni baru.

Apartemen Coastpark merupakan sebuah gebrakan terbaru dari Orchard Park Batam. Hunian vertikal low-rise ini memfasilitasi kalangan menegah dan keluarga muda untuk dapat berinvestasi sekaligus tinggal di kawasan kelas dunia, yang memiliki fasilitas premium bintang lima dan lokasi stategis di pusat kota namun dengan harga yang sangat terjangkau.

“Harga hanya Rp9 juta-an per m2 tentunya sangat masuk akal apabila dibandingkan dengan kemewahan bertempat tinggal di kawasan hunian paling prestisius kota Batam.” ujar Tedi Guswana, Deputy CEO Orchard Park Batam dalam keterangannya.

Kawasan hijau nan indah dan asri mahakarya konsultan lansekap Palmscape, Singapura dapat dinikmati setiap hari sambil berolahraga pagi di jogging track yang mengelilingi kawasan Orchard Park Batam.

Tepat disebelah Apartemen Coastpark, penghuni dapat menikmati fasilitas clubhouse eksklusif seperti fitness center megah, kolam renang berkonsep lagoon, basketball 3 on 3, function hall dan spa.

Kebutuhan lifestyle dan hangout juga terpenuhi dengan kehadiran Park Avenue Mall yang memiliki cinema CGV, fitness center Vitka, Bluefire Premium dan seafood, Informa, beragam tenant F&B dan event-event happening setiap minggunya. Shophouse megah dengan berbagai bisnis didalamnya dapat memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari para penghuni.

Menurut Tedi Guswana, Coastpark didesain untuk keluarga kecil maupun milenial dengan konsep compact living namun tidak mengesampingkan kenyamanan. Coastpark merupakan apartemen lowrise yang sangat eksklusif, hanya 38 unit dalam 1 tower. Memiliki 2 tipe unit, yaitu tipe Studio dengan luas 22,4 m2 dan tipe 2 Bedroom degan luas 30 m2 sangat cocok bagi yg sudah memiliki keluarga kecil.

Terhampar juga fasilitas taman hijau yang dapat dipergunakan untuk bersantai ataupun bermain bersama anak dan keluarga tercinta.

“Lokasinya juga bersebelahan dengan Clubhouse paling mewah di Batam sebagai salah satu fasilitas penunjang kehidupan yang berkualitas bagi penghuninya.” tutur Tedi.

Orchard Park Batam berlokasi hanya 5 menit dari International Ferry Terminal dan 15 menit ke Bandara Internasional Hang Nadim.

"Dengan sudah terwujudnya travel bubble Singapura-Batam-Bintan tanpa karantina, perjalanan darat-laut-udara domestik tanpa tes Antigen atau PCR dan meningkatnya perekonomian nasional Indonesia di tahun 2022, saatnya berinvestasi property di Batam tepatnya di Orchard Park Batam," pungkas tedi. (RO/OL-7)