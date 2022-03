Situs E-commerce Howel and Co Meraih Top Brand Award 2022

SITUS e-commerce gift Howel and Co berhasil mendapatkan Top Brand Award 2022 terbaik yang memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk hadiah maupun suvenir terbaik di antaranya handuk, sajadah, planting kit, tableware, dan suvenir berkualitas lainnya.

Berkata dedikasinya yang tinggi, Howel and Co berhasil mendapatkan kemenangan di tahun 2022. Bahkan kemenangannya diakui seluruh masyarakat Indonesia karena sepak terjang brand tersebut mumpuni.

"Pastinya, Howel and Co memiliki visi misi mumpuni sehingga mendapat kemenangan award," kata Founder Howel and Co, Wilson Gunawan dalam keterangan pers, Senin (7/3).

Saat ditanya kunci kesuksesan meraih Top Brand Award 2022, Wilson mengatakan Howel and Co bisa mendapat Top Brand karena pengembangan merek dan pengelolaan berjalan mumpuni karena menerapkan pengukuran benchmarking.

"Bahkan perusahaan menerapkan indikator kekuatan merek yang disebut sebagai Brand Index atau TBI dengan indikator 27,4 %," jelasnya.

Howel and Co berhasil mendapatkan Top Brand Award pada kategori hampers atau gift providers karena memenuhi tiga parameter utama yang difokuskan.

Parameter itu di antaranya adalah top of mind awareness yang didasarkan untuk merk yang pertama kali yang disebut atau disebutkan responden saat kategori produk Howel and Co disebutkan.

Parameter selanjutnya adalah last used berdasarkan merek terakhir kali digunakan atau dikonsumsi responden dalam 1 repurchase cycle maupun future intention berdasarkan merk yang digunakan di masa mendatang atau masa akan datang.

Selain itu, Howel and Co terpilih dalam anugerah Top Brand Award 2022 karena berhasil mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai e-commerce Gift terbaik dan amanah menjalankan kewajibannya.

"Walaupun menjadi pemenang Top Brand terbilang sulit dan membutuhkan perjuangan besar, namun brand Howel and Co bisa memenangkannya," jelas Wilson.

Perlu diketahui, Top Brand Award termasuk penghargaan yang digagas Irawan, seorang pakar pemasaran di Indonesia pada tahun 2000.

Sementara itu, mulai pada tahun 2007, penghargaan tersebut diberikan pada merek-merek yang berhasil menang di kategorinya. Pastinya, pemenang berhasil menunjukkan performa luar biasa di pasar Indonesia.

Nyatanya, Howel and Co tidak mudah mendapatkan Top Brand Award 2022 karena penilaian sangat beragam dan ketat. Selain itu, penilaian dihasilkan dari survei berskala nasional yang diselenggarakan Frontier.

Brand yang menyajikan survei semakin banyak dan memiliki pelanggan tersendiri, sama halnya dengan Howel and Co yang membutuhkan perjuangan besar memenangkan award 2022.

"Howel and Co konsisten menerapkan apa yang menjadi visi misinya sehingga kategorinya diterima baik masyarakat, apalagi kategori yang diberikan semakin bertambah sehingga minat masyarakat semakin banyak," katanya.

Saat tahun 2015, Howel and Co mengawali karirnya dengan nama Towel Boss dan berkembang menjadi Howel and Co sampai sekarang.

Brand tersebut berupaya menjadi situs e-commerce gift terpercaya menciptakan hadiah dan suvenir untuk masyarakat, pastinya membantu kebutuhan masyarakat mendapatkan barang yang diinginkan dalam bentuk hadiah dan menciptakan kesan mendalam untuk masyarakat.

Fakta terbaik Howel and Co mendapat Top Brand Award berikutnya adalah pelayanan Howel and Co di bidang pemberian hadiah untuk masyarakat.

"Pihak Howel and Co sudah sudah melakukan packing hadiah dan suvenir terbaik lewat premium box berkualitas," ujar Wilson.

"Untuk itulah Howel and Co menawarkan Long Lasting Memory pada produk yang ditawarkan. Alhasil, masyarakat bisa mendapatkan hadiah tahan lama dan bisa menjadi kenangan berkesan di masa mendatang," paparnya. (RO/OL-09)