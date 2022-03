Menikmati Kopi Nusantara Sambil Belajar

EDUKASI seputar kopi diberikan dalam pagelaran Bekasi Coffee Week (BCW) yang diselenggarakan di area The Oval dan The Downtown Walk Summarecon Mall Bekasi sejak Kamis (3/3) hingga Minggu (6/3) besok. Edukasi tersebut merupakan kerjasama penyelenggara dengan PT Kopi Asli Indonesia Part of Anomali Coffee Group, Pasar KOOPI hingga Green House by Classic Beans.

Di Area The Oval, para pengunjung juga bisa mengikuti kegiatan Workshop by Indonesia Coffee Academy untuk belajar lebih dalam tentang cara membuat Latte Art, menyeduh kopi menggunakan alat Manual Brew seperti French Press, V60, Aeropress dan yang lain-lain hingga tes mencium aroma kopi (Sensory/Aroma Lab) dan mengobservasi rasa kopi (Cupping).

Ada juga area Green House by Classic Beans, pengunjung bisa melihat proses pengolahan kopi yang dilakukan para petani dari mulai penanaman bibit sampai siap tanam, pemetikan buah ceri kopi, pengupasan kulit buah kopi menggunakan alat (Pulper), dan proses pasca panen (wash process, honey process, natural process), roasting process, proses penggilingan biji kopi (grinding) hingga kopi siap diseduh. Sementara itu di Area The Downtown Walk, Pasar KOOPI menyajikan beragam pilihan biji kopi asli dari Indonesia dan beragam olahan kopi yang bisa dijadikan hand sanitizer maupun sabun mandi.

“Edukasi mengenai coffee juga menjadi salah satu tujuan dari gelaran BCW tahun ini, sehingga diharapkan makin banyak pengunjung SMB yang mencintai citarasa kopi lokal yang akan memberikan dampak keberlangsungan bisnis mulai dari petani hingga pelaku bisnis coffee shop,” ungkap Center Director Summarecon Mall Bekasi Ugi Cahyono dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (5/3).

Ia mengatakan, Bekasi Coffee Week digelar sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap industri kopi di tanah air.Terdapat 18 booth dari pedagang UMKM Kopi hadir memeriahkan gelaran BCW kali ini.

"Para pengunjung yang biasanya harus mengunjungi beberapa coffee shop untuk menikmati berbagai signature kopi, sekarang bisa menuju satu tempat saja yaitu di BCW," tambah dia.