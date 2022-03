Minyak Telon Tawarkan Empat Aroma yang Segarkan Bayi

DARI beragam pilihan produk minyak telon kini ada merek baru yang sangat unik. Chio diketahui sebagai pendatang baru, tetapi memiliki produk yang inovatif dengan aroma yang berbeda dari minyak telon pada umumnya. Chio essential memiliki produk minyak telon dengan varian aroma seperti chocolate melt, strawberry milk, bubble gum, dan sparkling lemon, menjadi merek minyak telon pertama di Indonesia dengan varian aroma tersebut.

Founder dan Owner Chio Essential, Monica Salakay, mengatakan beragam varian aroma tersebut merupakan wangi makanan yang disukai si kecil dan kebanyakan orang dewasa. Dengan demikian diharapkan, para bunda lebih hemat karena tidak perlu membeli parfum untuk bayi lagi. "Manfaat minyak telon kami juga sama dengan telon pada umumnya seperti menghangatkan badan bayi dan anak serta mengatasi gejala masuk angin seperti perut kembung dan mual," ujarnya dalam keteraangan tertulis, Jumat (4/3).

Sejak dihadirkan, produk tersebut diterima dengan baik oleh para ibu dan mendapat respons antusias masyarakat. Terbukti sejak peluncuran di awal Januari 2022, produk baru ini sudah ribuan botol terjual sampai Februari. Para ibu sangat senang karena banyak yang memberikan respons positif terhadap produk ini. "Karena telon kami pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki aroma unik dan berbeda. Jadi para bunda bisa menyesuaikan favorit aroma mana yang bunda sukai maupun anak-anak," ungkap Monica.

Selain minyak telon, Chio Essential juga memproduksi produk lain seperti minyak oles untuk bayi dan anak-anak. Produknya memiliki banyak khasiat yang baik. Minyak oles yang diluncurkan tersebut terbuat dari 100% bahan alami tanpa bahan kimia yang sudah bersertifikat MUI Halal dan BPOM yang pastinya aman untuk dipakai.

Adapun varian dan kegunaannya antara lain Chio essential breathy/cough and flu untuk membantu meredakan batuk pilek. Chio essential summer breeze/fever and teething untuk membantu meredakan demam. Chio essential Kenrich/bye bye colic untuk membantu meredakan kolik dan masuk angin. Chio essential cheerfull/bye bye tantrum untuk membantu menenangkan anak rewel. Chio essential joyfull delight/bugs away untuk melindungi si kecil dari gigitan nyamuk. Chio essential brave strong/immune booster untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil.

Saat ini beberapa produknya tersedia di marketplace, apotek, supermarket, dan babyshop di setiap kota. Dengan peluncuran beberapa produk minyak oles dan telon tersebut, Chio essential juga menyabet penghargaan sebagai brand yang pertama kali menghadirkan minyak telon dengan empat aroma dengan terpilihnya sebagai merek yang pertama kali meluncurkan. (OL-14)