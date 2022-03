Presidensi G20 2022, Bukti Indonesia Masuk Kelompok Negara Berpengaruh 

PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto mengatakan, masyarakat harus bangga dengan keketuaan Indonesia di Presidensi G20 2022.

Memegang tampuk keketuaan negara-negara G20 pada tahun 2022, sama halnya dengan pengakuan Indonesia masuk dalam kelompok negara yang memiliki peranan strategis.

”Kita patut berbangga bahwa negara Indonesia masuk ke dalam kelompok negara G20. Kelompok negara G20 ini bisa dikatakan sebagai kelompok negara elit yang memiliki peran strategis dalam ekonomi politik global,” katanya, Kamis (3/3) di Jakarta.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia sehingga bisa menjadi game changer bagi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Dengan Presidensi G20 ini, menjadi momen Indonesia untuk bisa mengambil manfaat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Baca juga : Ketua DPR RI Dukung Petrokimia Gresik Lakukan Modernisasi Pabrik

“Serta untuk menarik investasi, meningkatkan perdagangan, dan meningkatkan kerja sama ekonomi baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral,” ucapnya.

Agus menekankan dalam mengambil manfaat Presidensi G20, Indonesia harus piawai dalam negosiasi dan lobi politik dengan negara-negara anggota G20. Poin-poin kerjasama yang dilakuka harus dibuat dengan detil sehingga tidak ada celah untuk negara mengalami kerugian bagi ekonomi dan politik Indonesia.

“Ini yang harus dilakukan oleh Kemenlu beserta kementerian-kementerian terkait sehingga semua kerja sama ekonomi dan politik dan menciptakan keuntungan yang optimal bagi Indonesia,” pungkasnya. (RO/OL-7)