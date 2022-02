Program Double Dream dari Sinar Mas Land Beri Keuntungan Berlipat Ganda bagi Konsumen Sepanjang 2022

Penandatanganan kerja sama secara simbolis oleh sejumlah bank pendukung program Double Dream 2022 disaksikan Lie Jani Harjanto (Group Chief Financial Officer Sinar Mas Land)

SEJUMLAH sektor industri telah mendongkrak pemulihan ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga dapat terlihat di sektor properti yang terus bergerak naik, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai rumah tinggal, atau memilih properti sebagai salah satu instrumen investasi.

Guna terus menyokong pertumbuhan sektor properti, pemerintah bahkan telah memperpanjang sejumlah stimulus seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sampai 30 September 2022, penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, hingga relaksasi Loan to Value (LTV) yang memungkinkan konsumen membeli rumah dengan cara kredit dan uang muka atau Down Payment 0%.

Sinar Mas Land juga turut mendukung kemajuan ekonomi di bidang properti dengan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan properti impian. Setelah sukses dengan Move in Quickly di tahun 2020 dan Wish For Home pada 2021, tahun ini Sinar Mas Land menghadirkan program national sales terbarunya yakni Double Dream.

Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta memberikan penjelasan program Double Dream 2022 kepada sejumlah representatif bank dan para jurnalis.

Direktur Sinar Mas Land, Herry Hendarta menjelaskan bahwa Sinar Mas Land memilih nama Double Dream untuk national sales program karena merujuk pada 2022 yang serba double. “Sesuai dengan namanya, kami menawarkan keuntungan double mulai dari double benefit, double saving, dan double rewards yang pasti akan mendatangkan double happiness untuk para konsumen. Dalam program ini, konsumen juga akan mendapatkan keringanan harga, subisidi DP, hingga berkesempatan untuk mendapatkan dua unit apartemen Southgate di kawasan Jakarta Selatan, selama periode program berlangsung. Menariknya, program ini juga dapat digabungkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang properti salah satunya seperti PPN DTP,” Jelas Herry Hendarta.

Lebih menguntungkan dari tahun-tahun sebelumnya, program Double Dream menawarkan keringanan harga hingga sebesar 22% ditambah cash back hingga 6%, insentif PPN, dan beragam kemudahan lainnya. Konsumen dapat menikmati keuntungan yang berlipat ganda jika transaksi dilakukan secara hardcash atau KPR/KPA/KPT ekspres. Periode program dimulai dari 22 Februari – 31 Desember 2022 yang terbagi ke dalam 3 tahap.

Hermawan Wijaya (Direktur Sinar Mas Land), Herry Hendarta (Direktur Sinar Mas Land), dan Nurhadi Liepriyono (Corporate Head of Sales & Marketing Sinar Mas Land) dalam acara virtual konferensi pers program Double Dream 2022.

Periode I dimulai 22 Februasi-Juni 2022 dan memiliki promo yang paling banyak. Kemudian promo tersebut akan berkurang di Periode II (Juli-September 2022) dan Periode III (Oktober-Desember 2022). Selain kemudahan pembayaran, konsumen juga berkesempatan untuk memenangkan _grand prize_ berupa 2 unit apartemen tipe studio di Southgate untuk 2 orang pemenang.

Hadiah ini akan diundi di akhir Periode I pada bulan Juli dan akhir periode III di pada Januari 2023.

“Perusahaan menargetkan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun dari program Double Dream. Target tersebut kami yakini dapat tercapai karena program ini sangat menarik. Selain itu, percepatan vaksinasi booster serta penanganan pandemi Covid-19 yang baik dari pemerintah juga dapat menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Herry Hendarta.

Proyek Sinar Mas Land yang turut dalam program Double Dream tersebar di sejumlah daerah. Di Tangerang terdapat Taman Banjar Wijaya dan BSD City. Di Jakarta Selatan terdapat The Elements, Southgate, serta Aerium Apartemen di Jakarta Barat. Selain itu, Kota Wisata dan Legenda Wisata di Cibubur, Grand Wisata di Bekasi, Kota Deltamas di Cikarang. Selanjutnya, Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam, hingga Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur juga ikut meramaikan program ini. Produk yang ditawarkan meliputi kaveling, rumah, apartemen, dan ruko.

Program Double Dream 2022 memberikan keuntungan berganda bagi konsumen di sepanjang tahun ini.

Kepemilikan produk Sinar Mas Land juga makin dipermudah dengan kerja sama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari 15 bank terpercaya di Indonesia. Di antaranya CIMB Niaga, Bank Mandiri, OCBC NISP, Maybank, BNI, Permata Bank, BCA, UOB, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Danamon, Commonwealth Bank, Panin Bank, BRI, CCB Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Informasi lengkap mengenai program Double Dream dapat diakses melalui situs www.sinarmasland.com/doubledream. Selain itu, konsumen juga dapat mengunjungi situs https://ecatalog.sinarmasland.com untuk melihat show unit secara virtual dan melihat seluruh produk Sinar Mas Land, lengkap dengan data luas tanah, luas bangunan, hingga denah dan fasade bangunan. (RO/OL-10)