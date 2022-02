Perluas Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan EKonomi 

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan para pemangku kebijakan telah berhasil menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mempertahankan momentum pemulihannya pada 2022, dan infrastruktur merupakan faktor pendukung yang penting untuk mempercepat pertumbuhan.

"Menambah agregat infrastuktur secara langsung memfasilitasi kegiatan ekonomi yang lebih besar, meningkatkan produksi dan konsumsi, kapasitas produktif ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih besar," kata Febrio dalam Seminar Side Event G20 Post-Pandemic Infrastructure and Global Public Goods in the G20, Jumat (18/2).

Oleh karena itu, infrastruktur menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan katalis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif.

Apalagi di era digital, teknologi terus berkembang pesat menyediakan infrastruktur yang memadai, dan penting bagi suatu negara untuk tetap kompetitif. Pemerintah bekomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan mentransformasi digital nasional.

"Pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari urgensi ini dan menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama," kata Febrio.

Dia menekankan, infrastruktur memiliki peran penting dalam memfasilitasi transformasi ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memadai membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Berkaca pada anggaran pemerintah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, maka diperlukan keterlibatan swasta untuk pembiayaan infrastruktur.

Kemitraan publik-swasta telah menjadi sangat penting secara global, bersama dengan upaya berkelanjutan untuk mempromosikan skema pembiayaan inovatif lainnya ke depan.

"Kami berharap lebih banyak pihak swasta akan berpartisipasi dalam kemitraan ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di negeri ini lebih lanjut," kata Febrio.

Infrastruktur juga merupakan tulang punggung ekonomi global. Namun, lanskap infrastruktur berubah dengan cepat sebagai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya dari krisis iklim dan pandemi Covid-19, telah menambah tekanan dan kompleksitas pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi target infrastruktur 2050.

Pandemi Covid-19 telah mengganggu aliran investasi ke dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang menyusut telah memaksa pemerintah untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kebutuhan mendesak terkait penanganan pandemi.

Di sisi lain, investasi swasta dalam proyek infrastruktur telah terhambat karena penundaan atau pembatalan. Sedangkan, upaya untuk mengatasi pandemi tetap penting dalam situasi saat ini.

"Oleh karena itu kami bersama inisiatif kolektif berupaya untuk meningkatkan investasi infrastruktur, untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang, serta mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, terutama dalam mencapai target pengurangan emisi karbon," kata Febrio.

Diperkirakan sekitar US $6,3 triliun investasi infrastruktur global setiap tahun diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan 2030, dan bahkan meningkat menjadi US$ 6,9 triliun per tahun untuk mencapai target Perjanjian Paris nol emisi karbon.

Investasi infrastruktur perlu diprioritaskan menuju ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. infrastruktur yang berkelanjutan dapat berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Namun, beberapa tantangan dalam menerapkan infrastruktur yang berkelanjutan, terutama terjadi pada kecepatan dan skala untuk mendukung pemulihan Covid-19 dan mencapai target iklim dan pembangunan global.

"Aksi dan koordinasi G20 untuk meningkatkan infrastruktur berkelanjutan akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada investor dan meningkatkan kepercayaan untuk memobilisasi investasi sektor swasta lebih lanjut, pulih lebih kuat," kata Febrio.

Pandemi Covid-19 juga menciptakan risiko divergensi yang lebih tinggi di seluruh wilayah. Disparitas penyediaan infrastruktur di antara pemerintah daerah, ketidaksetaraan wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat utang yang memburuk di banyak negara, akan memperburuk akses yang tidak setara ke kelompok rentan dan daerah tertinggal.

Terlepas dari dampak negatif sektor infrastruktur, pandemi Covid-19 juga menawarkan peluang untuk meningkatkan transformasi digital. Konektivitas digital melalui optimalisasi broadband dan jaringan serta integrasi teknologi dalam infrastruktur melalui adopsi infrastruktur teknologi, sangat penting untuk memungkinkan lebih banyak infrastruktur yang hemat biaya dan berkualitas lebih baik dan berdaya tahan terhadap tantangan di masa depan.

"Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan investasi ke infrastruktur digital dan meningkatkan adopsi infrastruktur sehingga kami dapat memastikan investasi dan menguntungkan semua pihak dan berkontribusi pada inklusi sosial," kata Febrio.

Pembangunan infrastruktur dilakukan tidak hanya untuk membantu menutup kesenjangan, tetapi juga untuk berkontribusi pada tujuan pertumbuhan dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pembangunan akan menghasilkan efisiensi ekonomi, memenuhi target pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan elemen ketahanan lingkungan, inklusi dan tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, diperlukan indikator untuk memastikan kualitas investasi infrastruktur mengingat pentingnya peran pembangunan infrastruktur dalam pencapaian ambisi global.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan empat agenda prioritas di bidang infrastruktur. Pertama mengembangkan kerangka kerja tentang cara terbaik memanfaatkan partisipasi sektor swasta, untuk meningkatkan skala investasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Kedua, mengembangkan perangkat kebijakan untuk memobilisasi mekanisme pembiayaan infrastruktur yang inovatif di daerah dan kota, termasuk meningkatkan inklusi gender dan sosial selama pemulihan melalui investasi infrastruktur, dan memeriksa penggunaan obligasi daerah.

Ketiga, mengeksplorasi opsi untuk memungkinkan biaya yang paling efisien, kualitas yang lebih baik pada infrastruktur digital dan penggunaannya. Sejak awal pandemi, digitalisasi dan otomatisasi telah dipercepat karena memfasilitasi kerja jarak jauh sekaligus mengurangi kebutuhan kontak fisik.

"Tindakan nyata diperlukan untuk meningkatkan investasi ke infrastruktur digital dan meningkatkan adopsi infrastruktur teknologi," kata Febrio.

Keempat, memberikan wawasan tentang strategi dan rencana infrastruktur jangka panjang. Cakupan infrastruktur teknologi perlu diperluas untuk melihat kesiapan negara dalam mengantisipasi tantangan ke depan.

"Ini termasuk kegiatan investasi infrastruktur saat ini, tetapi juga strategi, rencana, dan kebijakan jangka panjang untuk mencapai hasil yang transformatif," kata Febrio.

Hal ini mengundang hadirin sekalian, Indonesia memiliki kepedulian yang kuat untuk mencapai output nyata selama kepresidenan kita, termasuk infrastruktur.

Indonesia mengharapkan pada forum G20 prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas akan didukung. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam mengenali pentingnya investasi infrastruktur yang berkualitas terhadap upaya berkelanjutan untuk membantu menutup kesenjangan infrastruktur secara global.

"Menutup kesenjangan investasi infrastruktur adalah upaya kolektif. Pemerintah butuh untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, sementara perbankan melakukan peningkatan kredit untuk menciptakan peluang investasi yang disesuaikan dengan risiko. Adapun sektor swasta memprioritaskan investasi yang mematuhi praktik terbaik lingkungan dan sosial," kata Febrio. (OL-7)