Connie Ang Raih Best CEO Indonesia 2021

MENGAWALI 2022, Connie Ang selaku CEO Danone Indonesia berhasil menjadi satu-satunya wanita yang meraih penghargaan Best CEO Indonesia 2021 dari Swa Media Group yang berkolaborasi dengan Dunamis Organization Services. Penghargaan ini diberikan pada Rabu (16/2) secara virtual dalam acara webinar yang berjudul Decoding Leadership Agility for Stronger Business in New Era; Great Lesson from Indonesia Best CEO 2021.

Penghargaan itu diberikan kepada 15 CEO dari perusahaan ternama dari swasta, BUMN, dan BUMD dengan bentuk penilaian survei yang ketat selama 2021. "Para pemimpin ini dinilai melalui metode survei kepada karyawannya atas kepemimpinan dan agenda dalam menghadapi multidisruption (perubahan teknologi, era milenial, dan pandemi covid-19). Peran CEO dinilai menggunakan konsep kepemimpinan yang mencakup cara CEO membangun kepercayaan (Inspire Trust), membangun dan menetapkan tujuan (Create Vision), melakukan eksekusi strategi (Execute Strategy), dan melakukan pemberdayaan serta menempatkan orang yang tepat di organisasi (Coach Potential)," ujar Kemal E Gani selaku Group Editor Swa Media dalam sesi penganugerahan yang juga mengupas tentang cara para CEO membangun agility perusahaan agar bisa bangkit dan mewujudkan pertumbuhan bisnis.

CEO Danone Indonesia, Connie Ang, sangat bersyukur dan beterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Danone Indonesia. "Saya percaya bahwa pengakuan ini juga sangat berarti untuk para leaders kami di Danone Indonesia, karena kami beroperasi dengan waktu yang tidak pasti dan cepat berubah. Bersama-sama kita telah membuat diri kita hadir dengan empati dan kerendahan hati dan menggunakan kecerdasan kita untuk menciptakan kekuatan bersama bagi kemajuan Indonesia. Saya atas nama Danone Indonesia mengucapkan terima kasih kepada media group Swa dan Dunamis Consulting atas penghargaan dan pengakuan ini. Ini dorongan besar bagi saya dan tim untuk terus melayani dengan dampak positif setiap hari," ujar Connie Ang.

Beberapa inisiatif yang sukses dijalankan di bawah kepemimpian Connie selama pandemi seperti upaya memastikan keselamatan karyawan dengan pembentukan task force kesehatan di tengah pandemi, menghadirkan rangkaian program dan bantuan kesehatan bagi karyawan, hingga peningkatan fasilitas dan teknologi dalam tempat kerja seperti dengan meluncurkan kantor pusat baru yakni Danone Space Jakarta. Di sisi lain, Danone Indonesia juga menargetkan 100% Danoners tervaksinasi dan saat ini telah mencapai 99%. Program percepatan penanganan covid-19 dalam vaksinasi ini juga dilakukan bagi masyarakat luas dengan mendukung 96 sentra vaksinasi di 27 kota di Indonesia yang dilaksanakan dengan kolaborasi multipihak.

Danone Indonesia merupakan perusahaan yang telah hadir selama beberapa dekade melalui produk hidrasi dan nutrisi sehat dengan melakukan operasional bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia. Danone Indonesia beroperasi di 26 pabrik dengan 15.000 karyawannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan pemberdayaan karyawan menjadi hal yang penting. Danone Indonesia menciptakan lingkungan yang aman di mana orang dapat mengatakan yang perlu dikatakan, termasuk mengatakan hal-hal yang sulit dan mempercayakan pengambilan keputusan kepada para karyawan sebagai talenta. Beberapa upaya transformasi digital dan mengandalkan data yang akurat terhadap setiap langkah atau keputusan yang diambil juga dilakukan oleh perusahaan. Dengan semangat ini, Danone Indonesia percaya bahwa perusahaan dapat memecahkan segala tantangan dalam era multidisruption secara bersama-sama dan membentuk tim dengan performa tinggi.

"Selama 20 tahun kami menyelenggarakan Best CEO Award, tetapi survei tahun ini sangatlah unik karena para pemimpin kita menghadapi sebuah tantangan di era pandemi bersamaan dengan temuan akan terobosan-terobosan inovatif oleh para CEO. Masing-masing pemimpin terpilih memiliki penekanan strategi yang berbeda dan khas antara satu dengan yang lain," tambah Kemal.

Setiap tahun, Majalah Swa dan Dunamis Organization Service melakukan survei untuk Indonesia Best CEO untuk memberikan apresiasi kepada CEO yang berhasil memacu inovasi dan mendorong kinerja bisnis melalui berbagai kolaborasi atau inovasi. Adapun persyaratan CEO yang bisa mengikuti yakni perusahaan yang dipimpinnya harus memiliki kinerja bagus serta mengimplementasikan good corporate governance. Kemudian kinerja CEO dinilai oleh karyawan setingkat jabatan manajerial sampai dengan tiga lapis di bawah CEO.

Selanjutnya, para karyawan akan melakukan penilaian terhadap CEO mereka masing-masing melalui berbagai pertanyaan dan hasilnya muncul di Leadership Index (LI) sebagai ukuran. Pada akhirnya, Swa dan Dunamis Consulting memilih 15 Best CEO yang memiliki index di atas 90. (RO/OL-14)