Shopee Dukung Industri Fesyen melalui Kampanye 3.3 Fashion Sale

E-COMMERCE masih dan akan terus menjadi salah satu kanal destinasi favorit masyarakat untuk berbelanja produk kebutuhan fesyen. Oleh karena waktu yang cukup lama dihabiskan di rumah, masyarakat Indonesia saat ini mulai menjadikan gaya fesyen sebagai wadah untuk mengekspresikan diri dengan lebih bebas.

Pada saat bersamaan, masyarakat juga semakin menyadari terhadap kualitas produk fesyen yang mereka beli dan gunakan. Selain itu, Head of Fashion & Lifestyle Shopee Indonesia Adi Rahardja menilai bahwa berbagai merek lokal saat ini semakin beradaptasi dan mampu meningkatkan kreativitas untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang bersaing dan model yang selalu up to date.

"Kami lihat sudah banyak sekali brand fesyen lokal berkualitas yang selalu menomorsatukan ketahanan produk yang mereka tawarkan sehingga produk yang pembeli dapatkan, tidak hanya enak dilihat tetapi juga nyaman dipakai dan tahan lama," kata Adi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2).

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan para pelaku usaha fesyen di Indonesia, salah satunya melalui kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale tahun ini. Platform e-commerce itu menghadirkan beragam penawaran menarik yang dapat dinikmati para pengguna pada fashion sale kali ini, mulai dari cash on delivery (COD) gratis ongkos kirim (ongkir), diskon 50% dan voucer 50%, hingga koleksi fesyen terbaru dengan harga sampai dengan Rp50.000. Kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale berlangsung mulai 14 Februari hingga 3 Maret 2022.

"Melalui kampanye ini, kami berharap dapat senantiasa hadir menemani masyarakat Indonesia dan tetap menjadi solusi bagi pemenuhan segala kebutuhan pengguna di setiap hari, tak terkecuali untuk kebutuhan produk fesyen," kata Adi.

Kampanye tersebut merupakan bukti nyata atas komitmen Shopee untuk mendukung para pelaku bisnis fesyen melalui berbagai inisiatif dan inovasi.

Shopee juga menilai ada potensi besar bagi industri fesyen Indonesia untuk dapat terus berkembang tahun demi tahun, tak terkecuali pada tahun ini. Hal tersebut terlihat dari respon positif program fesyen yang diadakan seperti Shopee Fashion Week 2021. Selain itu, ia mencatat kategori pakaian perempuan, seperti kemeja dan kulot, mendapat menjadi produk terfavorit pada kampanye Shopee 11.11 Big Sale yang lalu.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seluruh pengguna Shopee, baik penjual maupun pembeli, untuk bisa memperoleh pengalaman berbelanja online semaksimal mungkin selama kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale berlangsung. Pertama, manfaatkan Fitur Shopee Live. Fitur yang tersedia di aplikasi Shopee tersebut sangat mudah digunakan. Shopee Live memungkinkan para penjual pada kategori fesyen untuk berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli, meningkatkan penjualan dan followers, meningkatkan eksposur dan branding toko, serta memberikan ulasan produk lebih detail dengan video yang sangat berguna terutama untuk produk kategori fesyen. Di saat yang sama, pengalaman berbelanja online para pembeli pun menjadi jauh lebih menyenangkan karena dapat langsung berkomunikasi dengan penjual secara real-time untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk seperti detail warna, motif, dan ukuran, serta melakukan pembelian terhadap produk tersebut.

Kedua, untuk pengalaman berbelanja online yang lebih menguntungkan, para pengguna akan dimanjakan dengan beragam promo dan penawaran belanja terbaik. Promo tersebut seperti COD gratis ongkir Rp0 yakni pengguna berkesempatan untuk menikmati voucer gratis ongkir Rp0 untuk metode pembayaran COD dan berbagai pilihan produk menarik dari koleksi spesial COD. Ada pula diskon 50% + voucer 50% yakni pengguna bisa mendapatkan voucer diskon 50% dan koleksi spesial diskon mulai dari 50% untuk berbelanja berbagai produk fesyen pilihan dengan lebih hemat. Lantas style baru s/d 50RB yakni promo yang cocok bagi para pengguna yang ingin mengubah tampilan fesyennya di tahun yang baru ini. Terdapat koleksi fesyen terbaru dengan harga spesial sampai dengan Rp50 ribu.

Baca juga: Volume Perdagangan Indonesia dengan Negara yang Jalin LCS Capai 42%

Ketiga, catat tanggal kampanye tematik yang berbeda setiap hari. Kampanye tematik tersebut antara lain pakaian wanita & pria day, muslim fashion day, serta aksesori dan jam tangan day.

Cindy Hadi, Head of Marketing Communication This Is April, menambahkan, berbagai inisiatif yang dihadirkan tidak hanya menguntungkan bagi para pengguna, tetapi juga bagi para mitra merek seperti pihaknya. "Misalnya dengan ada fitur Shopee Live yang telah memberikan kontribusi cukup signifikan bagi penjualan dan pemasaran This Is April. Lebih daripada itu, fitur ini juga telah membukakan pintu gerbang kesempatan bagi This Is April untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi dari sebelumnya, terutama pada ranah digital." (OL-14)