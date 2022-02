Sukses Cetak Ratusan UMKM Legal, Legalyn Indonesia Kini Fokus Bantu Mompreneurs Kembangkan Bisnis 

SUKSES dengan kampanye edukasi "scale up your business with a legal business" dengan mencetak lebih dari 2.000 UMKM yang siap bersaing, Legalyn Indonesia tahun ini menargetkan Mompreneurs untuk dilegalkan bisnisnya.

"Program kerja kami tahun ini untuk menumbuhkan ekonomi para mompreneurs yang saat ini banyak dari mereka yang membangun bisnis untuk membantu perekonomian keluarga, jadi kita akan apresiasi mereka," kata Andy Afandy Siga, CEO dan Founder Legalyn dalam keterangannya.

Dengan edukasi dan legalisasi bisnis tersebut, Andy berharap dapat ikut mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang bertambah sebagai dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai 2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja. Pandemi Covid-19 turut memberikan imbasnya dalam jumlah pengangguran tersebut.

"Hal tersebut menjadi perhatian penuh kami Legalyn, kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional sehingga dapat banyak menyerap tenaga kerja". Ungkap Andy yang juga merupakan pelopor Gerakan Pengusaha Peduli (GPP). (RO/OL-7)