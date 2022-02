HUT ke-12, Apparel Olahraga Ini Kampanyekan Fearless di Koleksi Terbaru 

PRODUSEN apparel olahraga sekaligus produsen jersey basket lokal, Motion Sport Indonesia, merayakan HUT ke-12 tahun ini dengan mengkampanyekan tema “Fearless” (tidak kenal takut). Founder Rizki Adventus memaparkan, tema itu mencerminkan perjalanan Motion Sport Indonesia dalam menyediakan apparel olahraga buatan lokal di Indonesia.

Rizki menambahkan, tema Fearless juga mempunyai makna yang sangat luas, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada semua orang yang berjasa membesarkan nama motion mulai dari media, sahabat, pegawai dan pelanggan.Tapi dimasa pandemi ini Motion Sport juga berbagi dukungan kepada semua orang yang sedang berperang dengan covid-19, untuk tidak takut melaui masa sulit yang sudah kita lalui bersama dalam dua tahun belakangan ini.

"Fearless disini artinya juga tidak takut untuk menghadapi setiap perkembangan dan perubahan yang begitu cepat terlebih di masa pandemi dan kami siap untuk terus berkarya memberikan yang terbaik. Menyambut ulang tahun yang ke 12, kali ini kami mengeluarkan produk jersey basket dan beberapa produk limited edition yang bisa didapatkan di tokopedia motionsportindonesia,” ucap Rizki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/2).

Rizki menceritakan, ia memulai berbisnis industri pakaian olahraga diawali saat masih berumur 15 tahun. Sebelumnya ia sangat suka berolahraga dan sudah jatuh cinta pada basket sejak duduk di sekolah dasar. Bahkan meski ditengah kesibukannya menjalani bisnis apparel sport, Rizki tidak pernah meninggalkan olahraga ciptaan James Naismith tersebut. Tidak hanya sebatas memainkan, nyatanya ia juga membina dan mendirikan klub basket amatir. Ia pun tercatat sebagai pelatih di klub Beaver Basketball Jakarta menangani tim putra kelompok umur 16-18 tahun.

Rizki menyebutkan, selain sebagai olahraga, basket juga mengajarkannya ketekunan repitisi dalam mengasah skill individu, kemudian mendidik atlit untuk tidak gampang menyerah dan saat bermain mengajarkan kerja sama tim. Hal inilah yang ia aplikasikan dibisnis.

"Saya masih ingat saat merintis Motion 12 ahun silam. Saya masih muda dan menawarkannya door to door. Mungkin karena saya terlihat seperti anak kecil yang masih hijau dalam bisnis apparel sport, awalnya orang tidak mudah percaya. Namun secara perlahan saya membuktikan dan mepraktekan filosofi “Fearless”, hingga akhirnya nama Motion bisa menjadi pionir produk dalam negeri yang bisa bersaing secara kualitas dan harga di industri olahraga Indonesia. Mimpi saya juga masih besar untuk bisa kelak membawa produk Motion berekspansi hingga ke luar Indonesia,” imbuhnya.

Hingga kini Motion sudah pernah dipercaya mengusung jersey buat tim-tim basket mulai dari tingkat sekolah bahkan klub basket professional, contohnya membuat baju basket untuk tim 3x3 Indonesia, Jakarta Swift, PON DKI Putra 2020, tim kampus ITHB Bandung, UPH Jakarta, Esa Unggul, UBAYA Surabaya, LOUVRE Surabaya.

Motion bahkan pernah juga mensponsori official apparel panitia dan wasit untuk kompetisi liga basket putri Srikandi Cup serta tim partisipan Merpati Bali dan Sahabat Semarang.

Ucapan selamat sekaligus support atas pencapaian Motion untuk tahun yang ke 12 ini juga datang dari pelatih ITHB hingga para pemain IBL yang mengharapkan kiprah brand lokal ini bisa terus berkibar dirumahnya sendiri.

“Selamat ulang Tahun ke-12 untuk Motion Sports Indonesia. Terima kasih atas dukungannya untuk Tim ITHB Arrows selama ini. Salut dan juga bangga dengan kontribusi yang diberikan Motion untuk perkembangan Basket Indonesia. ITHB Arrows wishes you a Happy Birthday and many more years to come,” komentar Ricky Gunawan, pelatih kepala tim kampus ITHB Bandung, yang juga kini sebagai asisten pelatih di tim Indonesian Basketball League (IBL) Indonesia Patriots.

"Kehadiran Motion Sport Indonesia adalah salah satu bukti kalo lokal brand Indonesia bisa berkreasi dengan tetap memberikan kualitas yang tidak kalah dari brand luar negri. kita harus mendukung lokal brand supaya merk dari Indonesia bisa terus berkibar di Indonesia! Happy 12th anniversary motion sport indonesia," pungkas Daniel Wenas yang musim ini bermain di IBL dengan membela tim debutan Evos Thunder Bogor. (RO/OL-7)