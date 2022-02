Riset Temukan E-Commerce Terbanyak Digunakan saat Kemeriahan Akhir Tahun

PERUSAHAAN riset pasar yang ada di Indonesia, Ipsos, merilis hasil survei terbaru yang mengungkapkan bahwa Shopee menjadi e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat selama akhir tahun lalu atau kuartal empat 2021.

Dalam survei tersebut pihaknya menggunakan empat indikator.

Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience and Channel Performance, Ipsos Indonesia, Andi Sukma dalam rilis pers, Kamis (3/2), mengatakan bahwa empat indikator itu yaitu BUMO (brand use most often) atau seberapa merek/platform paling sering digunakan, top of mind atau merek urutan pertama di benak konsumen, penetrasi konsumen atau seberapa banyak jumlah penggunaan dalam jumlah transaksi, dan nilai transaksi dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan hasil survei, di antara tiga pemain utama e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada, diketahui bahwa Shopee menduduki peringkat pertama pada empat penilaian indikator yang digunakan dalam survei.

Berdasarkan indikator BUMO, 54% responden memilih Shopee disusul dengan Tokopedia (30%) dan Lazada (13%). Pada indikator top of mind, Shopee menduduki peringkat pertama dengan 54% diikuti oleh Tokopedia (27%) dan Lazada (12%).

Pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), Shopee juga berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi dalam tiga bulan transaksi yakni 41% diikuti dengan Tokopedia (34%) dan Lazada (16%). Sedangkan pada indikator pangsa pasar nilai transaksi, Shopee menduduki peringkat pertama yang mencatatkan pangsa pasar nilai transaksi terbesar yaitu 40% diikuti Tokopedia (30%) dan Lazada (16%).

Data di atas merupakan hasil dari penelitian Ipsos di Indonesia secara online dengan melibatkan 1.000 responden dari usia 18-35 tahun. Penelitian itu dilakukan tidak hanya di kota tier satu seperti Jakarta dan kota besar lain yang menjadi barometer, tetapi juga di kota-kota tier dua dan tier tiga yang memiliki potensi untuk menjadi penopang pertumbuhan Indonesia di masa yang akan datang.

Selain empat indikator utama, riset tersebut juga ditujukan untuk melihat perilaku serta antusiasme masyarakat dalam menyambut kemeriahan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Harbolnas menjadi salah satu aspek signifikan yang menjadikan kuartal empat sebagai momentum bagi e-commerce untuk meningkatkan nilai saing dan memberikan penawaran terbaik bagi konsumen.

Sebanyak 49% responden telah memiliki daftar ragam produk yang akan dibeli saat Harbolnas. Ini diikuti dengan 37% responden akan melihat penawaran yang ditawarkan di hari H serta 10% akan berbelanja produk yang memiliki penawaran menarik. Persiapan itu tidak hanya terkait pembelanjaan produk tetapi juga dalam pemilihan platform yang akan digunakan saat Harbolnas. Dalam menyambut Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Shopee menduduki peringkat pertama (60%) sebagai platform yang dipilih pengguna untuk berbelanja saat hari puncak diikuti oleh Tokopedia (26%) dan Lazada (11%).

Ipsos juga melakukan riset untuk mengetahui perkembangan UMKM dan mitra brand lokal di e-commerce dan dukungan yang mereka dapatkan hingga dapat tetap menjaga keberlangsungan bisnisnya serta mampu mengalami kemajuan. Jika dilihat dari dukungan terhadap UMKM di Indonesia, 44% responden menilai Shopee sebagai e-commerce yang memiliki peran terbesar dalam penyediaan edukasi, penyaluran dana, dan logistik diikuti oleh Tokopedia (35%) dan Lazada (10%).

Selain itu, mayoritas pengguna e-commerce (55%) menilai Shopee sebagai platform yang memiliki andil besar dalam membantu UMKM untuk memasarkan produknya dari lokal hingga ke ranah global. Pada laporan Map of E-commerce in Indonesia yang diterbitkan oleh iPrice pada kuartal ketiga 2021 diketahui bahwa Tokopedia rata-rata memiliki 158,13 juta pengunjung website per bulan. Posisi Tokopedia dari segi pengunjung web berada di depan Shopee yang berada di posisi kedua dengan 134,38 juta pengunjung web pada periode yang sama.

Namun, berdasarkan data SimilarWeb for App Performance tentang aplikasi e-commerce di Indonesia, Shopee memiliki jumlah daily active user (DAU) atau pengunjung aktif harian yang melampaui Tokopedia. Selama Desember 2021, jumlah pengunjung aktif harian aplikasi Shopee mencapai 33,27 juta dan aplikasi Tokopedia di angka 8,82 juta.

Hasil survei Ipsos mencatat bahwa hampir semua pengguna (98%) lebih sering mengakses e-commerce melalui aplikasi yang diunduh pada smartphone atau tablet mereka. Sedangkan akses melalui website, baik di laptop atau PC maupun smartphone, hanya sebagian kecil yakni sekitar 10%.

Dari data tersebut, walaupun Tokopedia memiliki data jumlah pengunjung web yang sedikit lebih tinggi dari Shopee, tetapi Shopee memimpin dalam jumlah pengunjung aktif harian aplikasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata berbelanja online melalui aplikasi. (OL-14)