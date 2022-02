bank bjb Segera Kolaborasi Dengan Perusahaan IT Berskala Internasional

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (IDX Ticker : BJBR) dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan Perusahaan IT berskala internasional. Kerja sama ini demi memperkuat pondasi digital.



Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengaku yakin kolaborasi kerja sama dengan perusahaan IT ini nantinya akan membuat kinerja BJBR lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi perseoran untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital.



"bank bjb akan segera melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan IT berskala internasional, menjadi bukti komitmen bank bjb dalam membangun ekosistem digital yang lebih masif," ujarnya.



Dia menjelaskan bank bjb akan terus melakukan kolaborasi dan inovasi digital agar memberikan keamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui bank bjb untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital banking.



Selain itu, kata Widi, nasabah juga akan semakin dimanjakan melalui layanan layanan 'fintech like' yang bank bjb sediakan, tanpa harus datang ke bank. Di mana saja dilakukan melalui gadget-nya masing-masing. Widi mengatakan pihaknya melihat tren ini terus berkembang dan pihaknya tentu beradaptasi.



"bank bjb terus mengoptimalkan layanan digital untuk nasabah dan masyarakat," katanya.



Menurutnya, dengan bekerja sama dengan perusahaan teknologi ini, bank bjb akan semakin kuat memegang ekosistemnya. Hal ini tentu akan memberikan nilai positif dalam kinerja jangka pendek maupun jangka panjang.



Adapun perusahaan IT ini merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi terkemuka di dunia. “Inovasi dan kolaborasi merupakan kunci dalam memenangi persaingan ke depan di bidang layanan digital," kata Widi. (RO/OL-10)