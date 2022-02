Empat Bulan Perhelatan Expo 2020 Dubai, Paviliun Indonesia Tarik 750 Ribu Pengunjung 

PAVILIUN Indonesia di Expo 2020 Dubai telah sukses menarik 750 ribu pengunjung di bulan keempat perhelatannya atau hingga per 31 Januari 2022. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya untuk terus menampilkan potensi bangsa kepada dunia.

Paviliun Indonesia sebagai miniatur negeri berhasil menceritakan kemajuan Indonesia di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata.

"Kami bangga Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai berhasil menarik 750 ribu pengunjung selama empat bulan. Ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antar-kementerian dan lembaga yang selalu menyajikan kegiatan menarik di setiap minggunya," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia Didi Sumedi, Rabu (2/2).

Didi mengungkapkan, Paviliun Indonesia juga telah dihadiri 21 kementerian dan lembaga yang menampilkan peluang investasi melalui 193 kegiatan berupa forum bisnis, one-on-one meeting, serta seminar bagi para pelaku usaha pasar Timur Tengah dan dunia. Selain itu, Paviliun Indonesia juga telah memamerkan lebih dari 595 produk usaha kecil dan menengah (UKM) siap ekspor.

Beragam pertunjukan budaya setiap hari juga diselenggarakan di panggung Paviliun Indonesia. Penyelenggaraan aneka forum bisnis dan seminar setiap minggunya merupakan bentuk konsistensi Indonesia untuk terus mengenalkan potensi bangsa yang luar biasa di kancah dunia.

"Paviliun Indonesia juga menjadi salah satu paviliun yang direkomendasikan untuk dikunjungi di area Opportunity District Expo 2020 Dubai,” kata Didi.

Menurut Didi, salah satu area yang membuat para pengunjung Paviliun kagum adalah area zona Yesterday yang menampilkan 23 jenis rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah tersebut ditampilkan melalui ribuan resin dalam The Great Wall of Spice. Kemudian, para pengunjung dapat menyelami lebih dalam rempah-rempah Indonesia melalui area Indonesia Spice Up the World.

"Kami sangat kagum dengan keindahan dan budaya Indonesia. Kami melihat potensi rempah yang sangat besar di Indonesia. India juga identik dengan bumbu dan makanan berempah. Kami tertarik untuk memperkenalkan rempah-rempah Indonesia yang berkualitas ke negara kami suatu hari nanti," ucap pengunjung Paviliun Indonesia asal India, Sharad dan Sonel.

Didi optimistis testimoni para pengunjung Paviliun Indonesia yang tertarik dengan keindahan alam budaya serta potensi perdagangan yang menjanjikan akan terus mendorong Paviliun Indonesia untuk konsisten menampilkan potensi-potensi bangsa yang luar biasa ke mata dunia. (OL-7)