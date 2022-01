Mitratel Raih Penghargaan IPRA 2022

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel meraih penghargaan Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2022: Creating Impact for The Better Future sebagai Best Public Relations in Company Strategy on Strengthening the Synergy of Telecommunication Services dari Warta Ekonomi.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menjelaskan bahwa Mitratel terus melakukan publikasi tentang inovasi sinergi digitalisasi dengan perkembangan industri telekomunikasi melalui CRM aplikasi, dimana sistim ini dinamakan PIN1SI yang mampu memberikan informasi tentang kondisi perangkat tower dan para pendukung lainnya serta terpadu kepada seluruh stakeholder perusahaan.

Lebih lanjut Ihsan mengapresiasi langkah Mitratel yang terus melakukan sinergi demi perkembangan ekosistem digital baik untuk masyarakat maupun untuk kegiatan bisnis. Mitratel telah memperluas cakupan layanan serat optic sepanjang 6.000km di 5 provinsi dan penguatan transformatif portfolio bisnis melalui aksi korporasi Mitratel dengan Telkomsel terhadap kepemilikan 4.000 unit menara telekomunikasi

Direktur Operasi dan Pembangunan Mitratel Pratignyo AB menyampaikan ungkapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada Mitratel.

"Dengan penghargaan ini kami berharap semakin bisa meningkatkan aktivasi kami dalam upaya memberikan layanan terbaik buat customer kami dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang akan bermanfaat buat masyarakat luas,” jelas Pratignyo. (RO/E-1)