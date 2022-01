KAI dan Alfamart Hadirkan Gerai Lokomart

ANAK perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero) yaitu PT Reska Multi Usaha atau dikenal dengan KAI Services meresmikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen, Kamis (27/1).

Peresmian secara simbolis dilakukan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dan Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Anggara Hans Prawira.

Didiek menjelaskan, sebagai perusahaan yang mendukung penyelenggaraan

perkeretaapian, KAI Services memiliki 3 bidang bisnis utama yaitu

pelayanan sepanjang perjalanan kereta api (onboard services), integrated facility services dan pelayanan komersil (commercial services).

Melalui Lokomart, KAI Services merambah kembali ke bisnis outlet retail setelah sebelumnya juga memberikan pelayanan digital retail melalui platform yang sama yaitu lokomart.id.

"Kami sangat mengapresiasi kolaborasi KAI Services dan Alfaria. PT KAI

mendukung penuh agar KAI Services dan Alfaria terus mengembangkan kerja

sama ini untuk membuka gerai-gerai selanjutnya," kata Didiek, Jumat (28/1).

Plt President Director KAI Services Tamsil Nurhamedi mengatakan bahwa

Lokomart akan menjadi one stop services pelayanan penumpang kereta api.

Selain menyediakan kebutuhan pokok selayaknya retail lain, Lokomart juga menyediakan makanan dan minuman unggulan produksi KAI Services yang biasa dinikmati sepanjang perjalanan kereta api.

Ke depannya, Lokomart juga akan terintegrasi dengan KAI Services lainnya serta platform pembayaran KAIpay, sehingga akan menambah kemudahan penumpang dalam melakukan pemesanan dan pembayaran serta pelayanan melalui satu aplikasi KAI acces.

"Pengelolaan Lokomart juga bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) yang berpengalaman dalam pengelolaan ritel dan matang dalam pola distribusi," katanya.

Direktur Utama Alfamart, Anggara Hans Prawira, menjelaskan bahwa

Alfamart senang bisa bekerja sama dengan KAI Services melalui Lokomart

by Alfaexpress ini. Produk RTE (ready to eat) dan RTD (ready to drink)

yang bervariasi atau barang kebutuhan lain yang disediakan serta layanan yang cepat dan praktis, sesuai dengan karakteristik konsumen di lokasi stasiun kereta.

"Itu semua tentu bisa memenuhi harapan konsumen atau penumpang

angkutan kereta akan kehadiran toko ritel di stasiun. Kami berharap

kehadiran Lokomart by Alfaexpress ini disambut baik oleh konsumen,"

katanya. (N-2)