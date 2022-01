Transaksi di Official Store Tumbuh Hampir 90%

MARKET place atau e-commerce secara nyata memberikan dampak sangat positif terhadap eksistensi perusahaan atau merek (brand). Bahkan hal itu menjadi kanal penjualan sangat efektif, khususnya ketika dunia masuk pada kebiasaan baru.

Dua tahun berlalu, pandemi covid-19 melahirkan fenomena kenormalan baru dengan meningkatnya aktivitas transaksi di ranah online. Berbelanja melalui marketplace kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut laporan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 yang dirilis pada November 2021, transaksi e-commerce Tanah Air diproyeksi menyentuh Rp403 triliun pada 2021. Jumlah ini tumbuh 51,6% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp266 triliun. Bank Indonesia juga telah memproyeksikan transaksi e-commerce di Indonesia terus naik pada 2022 dengan nilai mencapai Rp530 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy).



Perkembangan marketplace di Indonesia setidaknya dapat tergambar dari riset yang dilakukan oleh Tras N Co Indonesia, perusahaan yang fokus pada penilaian brand di Indonesia. Dalam Riset Top Official Store Award, sepanjang 2021 melalui official store di dua marketplace teratas terjadi 4,87 juta transaksi dengan ulasan konsumen mencapai 2,8 juta ulasan serta rating penilaian rata-rata yang sangat baik, yaitu 4,79 dari 5,00.

Tentu saja dari tahun ke tahun transaksi terus mengalami peningkatan. Tras N Co juga menemukan hingga 2021 transaksi official store di dua market place teratas telah mencapai 10,28 juta transaksi, meningkat hingga 89,79% dari tahun sebelumnya, 5,41 juta transaksi. Tingginya minat belanja masyarakat di market place juga dapat dilihat dari ulasan terhadap produk yang dibeli. Hingga 2021 terdapat 8,11 juta ulasan atau meningkat 52,72% dibanding tahun sebelumnya, 5,31 juta ulasan.

CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo mengungkapkan pentingnya official store bagi brand bukan hanya sebagai tempat untuk menjual produk. Menurutnya, official store memberikan berbagai manfaat, seperti membuat produk menjadi lebih mudah dicari, tampilan toko menjadi lebih menarik, menjadi tempat untuk menghadirkan promo khusus, menjadi akses data penjualan, menghadirkan akses ke fitur-fitur khusus, serta mendapatkan kepercayaan pelanggan. "Biasanya mereka akan memberikan rasa aman dan kepastian kepada calon pembeli saat membeli barang. Pembeli tidak takut saat belanja di official store," jelas Tri Raharjo.

Tidak mengherankan jika kemudian brand berlomba-lomba menghadirkan official store di market place. Masih berdasarkan hasil riset Tras N Co Indonesia, dalam satu tahun terakhir di dua marketplace teratas di Indonesia terdapat penambahan 902 official store baru. Penambahan tersebut membuat jumlah official sotre di dua marketplace teratas tersebut di 2021 berjumlah 5.312 official store atau naik 20,45% dari tahun sebelumnya 4.410 official store.

Untuk mengapresiasi perusahaan dan brand yang berhasil meningkatkan kinerja perusahaan melalui market place, Tras N Co Indonesia bekerja sama dengan Infobrand.id menghadirkan Top Official Store Award 2022 yang digelar Kamis (27/1). Penghargaan tersebut juga sebagai bukti pengukuhan bagi perusahaan dan brand atas aktivitas pemasaran produk melalui market place.

Menurut CEO Indfobrand.id Susilowati Ningsih, ke depan membangun dan mengoptimalkan official store melalui market place akan menjadi rencana strategis perusahaan. Sebab, imbuhnya, belanja online kini bukan lagi suatu kenormalan baru, tetapi sudah menjadi habit baru bagi konsumen Indonesia. Penghargaan itu, imbuhnya, diharapkan dapat menambah kepercayaan konsumen yang bertransaksi melalui market place dan mendorong seluruh perusahaan untuk mengoptimalkan market place dalam meningkatkan penjualan produk.

Dalam menentukan peraih penghargaan dilakukan berdasarkan tiga aspek penilaian. Salah satunya yaitu Store Sales Aspect untuk mengukur banyaknya transaksi penjualan produk yang dilakukan oleh official store. Store Review & Rating Aspect mengukur banyaknya ulasan dan angka penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Store Followers Aspect mengukur banyaknya pengikut dari official store.

Peraih Top Official Store Award 2022 antara lain Philips Lighting, Vaya Madelon, Blackmores, Farmaku, Dan+Dan, Natur-E, Blue Band, Sasa, dan Enesis. Top Official Store Award 2022 merupakan ajang penghargaan kali kedua yang telah dilakukan sejak 2021. Kali ini penghargaan diberikan kepada 500 official store atau official shop terbaik dari hasil seleksi lebih dari 5.000 official store di Indonesia berdasarkan kinerja mereka di market place yang dilakukan sejak Oktober-Desember 2021. (RO/OL-14)