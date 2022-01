Proyek Properti Pertama Mitsubishi Estate di Indonesia Mulai Dibangun

PROYEK pertama Mitsubishi Estate Co Ltd di Indonesia bernama The Okura Residences & Hotel Okuramulai dibangun. Pembangunan proyek itu digarap perusahaan properti asal Jepang tersebut bersama Duta Putra Land (DPL) dan PT Rizki Bukit Abadi (RBA).

PT Bima Sarana Perkasa (BSP) selaku perusahaan joint venture pemilik proyek telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan The Okura hotel management (Hotel Okura) untuk manajemen serviced apartment dan hotel untuk proyek ini. "The Okura Residences Jakarta dan Hotel Okura Jakarta ditargetkan beroperasi pada 2025," ujar Director Of Mitsubishi Estate Indonesia, Shun Ichikawa.

Cabang The Okura Residence dan Hotel Okura pertama di Indonesia itu berlokasi di Gatot Subroto, jalan protokol di CBD Jakarta. Proyek berskala besar itu menelan pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun. Seluruhnya terdiri dari 46 lantai, 353 unit apartemen strata title, dan 181 kamar hotel.

Proyek ini berlokasi strategis di jalan Gatot Subroto yang merupakan jalan protokol di CBD Jakarta. Lokasi omo memiliki aksesibilitas yang nyaman serta dekat kedutaan, perkantoran, pusat pembelanjaan, dan stasiun LRT yang akan beroperasi pada 2022.

Dalam pembangunannya, BSP bekerja sama dengan tim yang handal di bidangnya seperti Arsitektur Mitsubishi Jisho Sekkei dan Airmas Asri, Interior Design HBA Tokyo dan HBA Jakarta, serta pembangunan akan dilaksanakan oleh oleh Joint Venture antara Shimizu Corporation dan Total Bangun Persada. Hotel Okura berencana mengoperasikan dan mengelola dengan layanan bintang lima bertaraf internasional dan membawa budaya Omotenashi melayani dengan berakar semangat dan keramahtamahan Jepang.

Managing Director Duta Putra Land & Director PT Bima Sarana Perkasa, Ali M Soedarsono, untuk residence dan serviced apartment mulai dari 1-4 kamar serta penthouse yang dipasarkan seharga mulai dari Rp3,9 miliar. "Kami menargetkan penjualan mencapai 50% pada tahun ini," ucapnya. (OL-14)