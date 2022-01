LMAN Catat Perolehan PNBP Mencapai Rp1,96 Triliun pada 2021

LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) berhasil mencatatkan perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp1,96 triliun atau mencapai 106,82% dari target yang ditetapkan Kementerian Keuangan pada 2021 lalu.

Selain itu, pendanaan pengadaan lahan pembangunan infrastruktur PSN (Proyek Strategis Nasional) yang mencapai Rp22,86 triliun. Capaian ini merupakan nilai tertinggi sejak tahun 2016, serta inisiasi pemanfaatan aset negara untuk menghasilkan manfaat sosial ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kinerja 2021 difokuskan pada perolehan manfaat, baik finansial, ekonomi dan sosial. Pemanfaatan aset negara dan juga pendanaan pengadaan lahan PSN harus dipastikan memiliki nilai tambah dengan manfaat terukur guna mendukung pemulihan ekonomi nasional," ungkap Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam acara Taklimat Media di Kantor LMAN, Jakarta, Selasa (25/1).

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mencatat hingga tahun 2021, LMAN telah mengelola 288 aset properti yang sebagian besar terletak di Jakarta, 2 aset kilang di Bontang dan Lhokseumawe serta 1 aset kawasan berupa kawasan lapangan golf Ciperna, Jawa Barat. Aset kelolaan tersebut berada pada kondisi free and clear dan non free and non clear dengan total nilai aset sebesar Rp12,19 triliun.

Dari jumlah tersebut, 70 aset properti dikatakan telah berhasil dioptimalkan, dan 14 aset di antaranya digunakan untuk mendukung industri kreatif dan UMKM, seperti aset Dhanadyaksa Dipati Ukur di Bandung, aset di jalan Gereja Ayam Jakarta dan aset di Jalan Kolonel Sugiono Medan.

"Di samping perhitungan manfaat finansial berupa PNBP, LMAN juga telah melakukan kajian manfaat ekonomi dan sosial dari optimalisasi aset. Aset di Jalan Gereja Ayam Jakarta yang digunakan untuk mendukung bisnis kuliner serta aset Dhanadyaksa Cikini untuk mendukung pendidikan, merupakan dua aset yang dijadikan pilot project pengukuran manfaat sosial ekonomi di tahun 2021," kata Candra.

Pemanfaatan kedua aset dinilai telah berdampak pada pemberdayaan UMKM dan wirausaha, penciptaan lapangan kerja baru, mendorong kualitas dan kuantitas riset serta peningkatan indeks pembangunan manusia.

Selain mengoptimalkan aset negara yang dikelola, Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Tetik Fajar Ruwandari menegaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen menjadi bagian untuk menggerakkan optimalisasi aset negara secara lebih luas, dengan bersinergi bersama pengelola barang milik negara.

"LMAN membuka peluang kerja sama melalui jasa konsultansi optimalisasi aset negara bagi Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Daerah maupun BUMN. Di tahun 2021, telah dilaksanakan 12 rekomendasi pemanfaatan aset untuk mendukung berbagai sektor diantaranya kesehatan, pengembangan kawasan, pariwisata dan pendidikan," ujar Tetik.

Ke depan, dia menambahkan bahwa optimalisasi aset negara akan diperkuat melalui peningkatan target PNBP, inovasi platform layanan kerja sama optimalisasi aset negara melalui brand AESIA, peningkatan perwujudan optimalisasi aset melalui berbagai manfaat ekonomi sosial, serta perluasan dan penguatan potensi kerjasama melalui skema arranger, yang akan membuka peluang bagi investor swasta untuk turut serta berkolaborasi dalam optimalisasi aset negara.

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara menuturkan bahwa capaian pendanaan pengadaan lahan pembangunan PSN di tahun 2021 sebesar Rp22,86 triliun mengalami peningkatan 14,54% dibandingkan dengan tahun 2020.

"Jalan tol menjadi sektor dengan pendanaan lahan tertinggi yang mencapai Rp17,87 triliun, disusul oleh bendungan, jalur kereta api, pelabuhan dan irigasi," ucap Qoswara.

Realisasi proyek jalan tol tertinggi adalah ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dengan angka Rp3,12 triliun, diikuti oleh Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sejumlah Rp2,77 triliun, Yogyakarta-Solo-NYIA Kulonprogo sejumlah Rp2,15 triliun, Cinere-Jagorawi sejumlah Rp1,21 triliun dan Jakarta-Cikampek II sisi selatan sejumlah Rp1,01 triliun.

Sementara untuk proyek selain jalan tol, Bendungan Bener merupakan proyek dengan realisasi pendanaan lahan tertinggi yang mencapai Rp839,5 miliar.

Di tahun 2022, Qoswara melanjutkan bahwa alokasi pendanaan lahan yang telah disetujui tercatat senilai Rp28,84 triliun, dengan sektor terbesar yaitu jalan tol senilai Rp24,08 triliun, sumber daya air senilai Rp4,45 triliun dan pelabuhan senilai Rp297 miliar.

"Pendanaan pengadaan lahan terus menerus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak, karena ketersediaan lahan merupakan faktor kunci bagi percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pendanaan lahan merupakan refleksi penggunaan APBN untuk menggulirkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Dana ganti rugi lahan dapat berfungsi sebagai pengungkit daya beli untuk menggerakkan perekonomian," tegasnya.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga memicu manfaat berantai bagi pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, pertumbuhan ekonomi sekitar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur oleh seluruh komponen ekosistem di dalamnya, diharapkan dapat turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dan global. (A-2)