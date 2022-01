Dukung Pertumbuhan Industri Tekstil, Crown Textile and Tailor Buka Toko di Jakarta 

KEBUTUHAN akan kain atau tekstil terus meningkat. Salah satunya terlihat dari manisnya catatan perkembangan industri tekstil Indonesia pada akhir 2021. Pelaku industri tekstil pun terus bertambah, salah satunya Crown Textile and Tailor yang membuka gerai keduanya di Pasar Mayestik, pekan lalu.

Crown Textile and Tailor siap menjawab kebutuhan pasar Indonesia bahkan Asia. Toko itu juga menyediakan berbagai jenis kain untuk berbagai macam kebutuhan.

“Segala jenis kain dapat dibeli di sini,” kata Vishal Kumar, Owner Crown Textile and Tailor.

Soal harga pun sangat bervariasi yaitu mulai dari Rp14.000-an hingga Rp10 juta per meter. Crown Textlie and Tailor menyediakan kain berbahan print, jenis wol, batik, tulle, brukat, dan material kain lainnya. Tak hanya berlimpah jenis kain, di Crown Textile and Tailor pengunjung juga dapat menemui jenis kain yang termasuk sulit didapatkan, seperti berbagai jenis kain songket Palembang dan batik tulis asli dari pengrajin di Pekalongan dan Solo.

"Dari jenis kain yang sering dicari, kain yang sulit dicari hingga kain langka, dapat ditemui di Crown Textile and Tailor. Namun tak sampai di situ saja. Bagi pengunjung yang sangat menyukai kain one of a kind, Crown Textile and Tailor juga memiliki layanan yang tergolong unik yaitu membuat kain secara eksklusif bagi pemesan. Artinya, di dunia hanya sang pemesan yang memiliki kain itu satu-satunya," ujar Vishal.

Dengan koleksi kain yang tergolong lengkap dan lokasi yang cukup luas, Crown Textile and Tailor berharap dapat memenuhi kebutuhan tekstil bagi masyarakat luas. Selain itu, Crown Textile and Tailor pun memiliki harapan untuk dapat membantu para desainer muda atau pengusaha start-up atau pebisnis muda yang bergerak di bidang fashion maupun konveksi.

“Kami akan berikan full support untuk harga kain sehingga dapat mendukung pengembangan para pengusaha di bidang fashion atau desainer muda Indonesia,” jelas Vishal.

Vishal menegaskan, Crown Textile and Tailor mematuhi ketat prosedur kesehatan yang berlaku. Setiap staf telah menjalani vaksinasi Covid-19 dan secara rutin menjalani pemeriksaan swab antigen Covid-19, serta wajib selalu menggunakan masker. Gedung pun dijaga kebersihannya dengan menggunakan disinfektan.

“Kami semua di sini ingin saling menjaga dengan pengunjung agar Indonesia segera pulih dari pandemi Covid-19. Kami menghimbau pengunjung untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.” tegasnya.

Dalam acara grand opening Crown Textile and Tailor yang dibuka dengan acara Charity Santunan untuk Anak Yatim pun dilaksanakan dengan memperhatikan kuota jumlah pengunjung. Grand opening dihadiri pula oleh selebriti seperti Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Okan Kornelius, Dewi Perssik, Diah Permata Sari, dan lain-lain, yang ikut berbelanja untuk keperluan mereka.

"Koleksinya lengkap, fasilitas juga lengkap, ada cafe, juga ada Mushola! Juga sedang diskon, 51,5%, gokil banget. Pelayanannya juga luar biasa," ujar Raffi Ahmad.

"Saya kan harus selalu meng-update bahan yang baru, bahan yang tidak ada di toko lain, yang punya eksklusivitas, itu cuma di Crown. Bahannya up to date, mau cari jenis apapun ada di sini. Mau cari yang murah sampai mahal, komplit!" tutur Ivan Gunawan.

Toko Crown Textile dan Tailor di Jakarta adalah cabang kedua, setelah yang pertama di Medan. (RO/OL-7)