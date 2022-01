Hunian Minimalis Digemari, Kanso Living Beri Dukungan Lewat Produk Interior 

MEMILIKI rumah dengan desain minimalis jadi salah satu tren di kalangan milenial saat ini. Rumah minimalis memiliki kesan bersih, simple, nyaman, dan juga mewah. Untuk memiliki rumah yang minimalis tidak hanya diperhatikan pada properti rumah atau apartemen yang ditinggali, tapi juga isi yang ada di dalamnya berupa interior dan peralatan rumah tangga.

Untuk mendapatkan rumah dan ruangan dengan kesan minimalis harus diperhatikan juga fungsi dari tiap peralatan yang ada di rumah karena minimalism memanfaatkan barang seminim mungkin yang bisa fungsional.

Seperti dilansir dari Elle Decow, Desainer Utama B Interior LLC, Sharon Blaustein, mengatakan, minimalis dan fungsionalitas berjalan beriringan. Ruang berdesain minimalis menggabungkan denah lantai terbuka, banyak cahaya, dan perabotan garis sederhana yang dibangun dengan baik dan nyaman. Semua ini menciptakan ruang yang menenangkan.

Mewujudkan perabotan rumah untuk mendukung konsep minimalis, Kanso Living mengusung produk berkualitas dengan harga terjangkau. Kanso Living yang berdiri sejak pertengahan 2021, terinspirasi dari bahasa Jepang, yaitu Kanso yang berarti minimalis’ atau ‘sederhana’ dipadukan kata ‘living’ dari Bahasa Inggris berarti ‘hidup.’

“Kanso Living ingin menerapkan kehidupan yang lebih minimalis atau less clutter. Sehingga itu pun menjadi salah satu konsep terhadap brand kami. Bagaimana kita offering produknya dan bagaimana kita melihat gaya hidup minimalis di Indonesia. Jadi kita mau spend less living more dengan value yang dari segi kualitas terbaik tapi tidak bikin kantong jebol,” jelas Sherly Andersen, Co-Founder Kanso Living dalam keterangannya.

Kategori produk di Kanso Living dimulai dari small home appliances bagian elektronik dan peralatan masak hingga perlengkapan rumah. Dengan warna yang didominasi netral seperti putih, abu, kayu (Japanese Scandinavian), kesan minimalis dari Kanso Living sangat terwujud terlebih produknya multifungsi yang bisa dipakai sesuai kebutuhan.

Seperti produk paling populer di Kanso Living yaitu kontainer untuk bumbu di mana satu kontainer terdapat 4 bagian dengan tutupnya masing-masing sehingga ketika mau digunakan tidak perlu buka keseluruhan tutup kontainer. Ada juga frying pan anti lengket dengan 2 hole jadi bisa sekalian goreng telur, sosis, sampai menumis dalam waktu yang bersamaan.

Selain itu terdapat diffuser spesial karena biasanya hanya ada 1 mist atomizer dalam diffuser. Tapi Kanso punya diffuser dengan 2 mist atomizer sehingga bisa lebih cepat melembapkan ruangan. Ada 2 mode juga yang bisa dipilih, yaitu continuous spray dan intermittent spray yang bisa bikin power lebih hemat.

Produk-produk dari Kanso Living beberapa impor dari Tiongkok, tapi ada juga yang produksi lokal. Sherly menjelaskan ada rencana Kanso Living kerja sama dengan UMKM di Indonesia,

“Kedepannya berencana untuk bekerja sama dengan UMKM karena kami melihat potensi yang sangat baik dari Indonesia khususnya sector UMKM," ujarnya.

Pasar menyambut dengan baik produk yang disediakan oleh Kanso Living. Karena kelebihan produk dari brand ini yaitu fungsional, punya value terbaik, dan ada jaminan garansi.

Sejak pembeli menerima paket produk yang dikirimkan Kanso Living, terhitung hingga 7 hari kemudian memiliki garansi toko untuk barang non-elektronik. Kalau elektronik, garansi bisa sampai 30 hari. Dengan catatan setiap komplain, retur dan kendala harus ada video unboxing sebagai bukti kesalahan terjadi karena pabrik atau proses pengiriman.

Konsumen juga bisa memesan jasa tambahan penulisan kartu ucapan jika produk ingin langsung dikirim ke alamat teman, sahabat atau keluarga sebagai hadiah.

Dengan harga produk mulai dari Rp19.000 hingga kisaran Rp500.000-Rp700.000, sudah bisa mendapatkan banyak peralatan dan perlengkapan rumah yang minimalis.

Untuk semua produk yang ada di marketplace Kanso Living menggunakan foto asli sehingga pembeli tidak akan tertipu foto produk yang dilihat secara daring. Bahkan pada tiap produk juga ada detail spesifikasi yang perlu diketahui pembeli seperti cara pemakaian, ukuran, informasi garansi, hingga tersedia video tutorial pemakaian barangnya.

Setiap produk Kanso Living bisa didapatkan lewat sejumlah lokapasar (marketplace). (RO/OL-7)