Sambut G20, Revitalisasi TMII Ditargetkan Rampung September

Menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta akan dipercantik dengan penataan khusus. Revitalisasi dikerjakan bulan ini dengan memulai penataan kawasan Taman Mini. Ditargetkan pada September mendatang, revitalisasi sudah rampung.

"Mulai Januari sudah kick off penataan kawasan ini. Kita berharap sekitar Agustus atau paling lama September tahap revitalisasi fisik bisa selesai untuk menyongsong kegiatan G20," kata Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) Edy Setijono dilansir laman resmi Kementerian BUMN, Selasa (18/1).

Pihaknya berharap penataan di TMII untuk nanti side event G20 yang berfokus di Bali. Terkait dengan revitalisasi tersebut, nantinya kawasan TMII ditutup sementara bagi wisatawan. Hal tersebut nantinya akan melihat aktivitas konstruksi dalam penataan. "Jadi ada tahapan, ini masih dikaji. Karena di bulan satu, bulan dua, aktivitas konstruksinya belum tinggi sekali. Mungkin nanti dimulai bulan ketiga, keempat, kelima, keenam ketika aktivitasnya sudah sangat crowded (sibuk) itu memang harus kita tutup," jelas Edy.

Dia memaparkan untuk tahap pertama masih penataan kawasan guna mengembalikan sebagaimana lay out yang ada. TMII sendiri akan dijadikan tempat yang menunjukkan keindahan kebudayaan bangsa Indonesia. "Jadi tahap pertama ini masih penataan kawasan, jadi kawasannya kita kembalikan lagi dalam lay out yang semestinya. TMII ini kan harus menjadi showcase of beauty Indonesia," sebutnya.

Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga turut ambil bagian dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia di Bali, Oktober mendatang. Perusahaan itu diminta merevitalisasi bangunan dan menata jalanan di wilayah Jakarta dan Bali.

President Director Waskita Karya Destiawan Soewardjono menjelaskan, pihaknya akan merevitalisasi dan merestorasi Kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sementara di wilayah Bali, perseroan mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Simpang Sligita - ke Hotel Apurva Kempinski, dan Showcase Mangrove.

“Kami ditunjuk untuk revitalisasi dan restorasi Kawasan Taman Mini Indonesia Indah antara lain, Gedung Pengelola, Museum Indonesia, parkir utara, dan parkir selatan,” kata Destiawan dalam keterangannya, Jumat (14/1). (OL-12)