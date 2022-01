Bantu Bangkitkan Pariwisata Jadi Misi Utama Lounge In The Sky Indonesia

UNTUK menjawab antuasisme dan respon positif masyarakat Indonesia, Lounge In The Sky Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk menghiasi langit Ibu Kota pada bulan depan. Untuk itu mereka terus melakukan persiapan, termasuk meminta dukungan dan sertifikasi keselamatan dari kementrian .

Selama persiapan itu, Mangkuluhur juga manggandeng Dits Asia yang mempunyai track record selama 16 tahun soal keselamatan. Reputasi mereka pun telah diakui di lebih dari 60 negara termasuk area Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia.

Indonesia akan menjadi negara ke-3 di dunia, dan ke-2 di Asia yang menghadirkan Lounge In The Sky. Pengalaman berkuliner di ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah ini juga melibatkan Boca Rica Tapas Bar & Lounge sebagai penyedia hidangan yang nantinya akan dinikmati para tamu. Selain memperhatikan aspek produk untuk menjadi daya tarik, Lounge In The Sky Indonesia juga memperhatikan aspek keselamatan bagi para tamu dan staf yang bertugas.

Menurut Founder dan CEO Idits Asia, Arvin Randahwa menyampaikan bahwa Lounge In The Sky Indonesia standar keselamatan yang tinggi dan telah memenuhi persyaratan dari German norm DIN 4112 seperti yang telah dikonfirmasi oleh TÜV SÜD; sebuah organisasi internasional yang berasal dari Jerman, yang memvalidasi keselamatan dari segala macam produk demi melindungi baik manusia maupun lingkungan dari bahaya. Sebuah telescopic boom crane seberat 220 ton asal Eropa akan digunakan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Humppuss Land Darma Mangkuluhur Hutomo mengungkapkan bahwa menghadirkan Lounge In The Sky Indonesia sejalan dengan harapannya dalam menjadikan Mangkuluhur City sebagai pusat lifestyle bagi generasi muda, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan pernyataan dari Menteri Pariwisata yang mendorong kerjasama antara berbagai pihak dalam menghidupkan kembali sektor pariwisata yang telah terdampak oleh pandemi selama kurang lebih 2 tahun.

Pada kesempatan sama Sekretaris dari Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, mengaku senang dengan tujuan Lounge In The Sky Indonesia yang ingin membantu mengangkat kembali sektor pariwisata dan kuliner di Jakarta. Apalagi keberadaan mereka juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Lounge In The Sky telah memperoleh pengakuan dari CNN dan Forbes sebagai salah satu dari Top 10 Most Extravagant Meals di dunia. Mereka memanjakan para tamu dengan hidangan four course meal bersamaan dengan pemandangan 360° indah langit-langit



Ibukota dan Semanggi Butterfly dari perspektif yang berbeda dan tidak pernah ada sebelumnya di sektor pariwisata dalam negeri. Dilengkapi dengan 4-point seat belts dan harness untuk memastikan keselamatan setiap tamu dan staf yang mengudara, setiap tamu yang melakukan reservasi juga akan dialokasikan kepada meja yang berbeda dari tamu lain demi menjaga jarak sosial. (RO/A-1)