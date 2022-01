Inflasi AS Sentuh 7%, The Fed Bersiap Naikan Suku Bunga

PEMERINTAH Amerika juga baru saja mengeluarkan data inflasinya dan menunjukan menyentuh 7%, kembali menjadi yang tertinggi sejak 1982.

"Hal ini semakin menunjukan bahwa Bank Sentral AS The Fed akan siap untuk menaikan tingkat suku bunga pada bulan Maret mendatang," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, Kamis (13/1).

Kenaikan tingkat suku bunga tampaknya sudah mulai disiapkan The Fed untuk menahan laju inflasi AS. Inflasi yang naik tinggi didominasi oleh kenaikan biaya sewa tempat tinggal dan kendaraan bekas. Biaya makanan juga memiliki kontribusi yang tinggi, namun harga energi justru mengalami penurunan.

"Dengan dukungan tingkat pengangguran di bawah 4%, hal ini akan membuat The Fed akan melakukan penyesuaian kebijakan yang akan dimulai pada pertemuan bulan Januari ini sebagai langkah persiapan menuju pertemuan The Fed pada bulan Maret 2022," kata Nico.

Ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran memberikan dampak inflasi yang konsisten, apalagi pasokan global yang mengalami hambatan.

"Kami melihat inflasi yang mengalami kenaikan mungkin hanya akan sementara, karena kami melihat inflasi akan relatif stabil di kisaran 3%," kata Nico. (OL-13)

