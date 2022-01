Jumlah Fintech Berizin di OJK Tinggal 103 Perusahaan, Ini Daftarnya

TOTAL penyelenggara fintech peer to peer lending berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 3 Januari 2022 mencapai 103 perusahaan. Jumlah perusahaan berizin itu berkurang satu dari posisi akhir 2021.

Perusahaan yang izinnya dibatalkan yakni PT Kas Wagon Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun terdapat penambahan dua penyelenggara fintech lending berizin, yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global Reksa. Selain itu, terdapat penambahan sistem operasi di Android milik PT Trust Teknologi Finansial (TrustIQ).

"OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK," tulis keterangan OJK yang diterima, Senin (10/1).

Dengan demikian, telah terdapat 103 (seratus tiga) perusahaan fintech lending yang seluruhnya telah memiliki status berizin, yaitu:

1. Danamas; https://p2p.danamas.co.id milik PT Pasar Dana Pinjaman

2. Investree; https://www.investree.id milik PT Investree Radhika Jaya

3. Amartha; https://amartha.com milik PT Amartha Mikro Fintek

4. DOMPET Kilat; https://www.dompetkilat.co.id milik PT Indo Fin Tek

5. KIMO; http://kimo.co.id milik PT Creative Mobile Adventure

6. TOKO MODAL; https://www.tokomodal.co.id milik PT Toko Modal Mitra Usaha

7. UANGTEMAN; https://uangteman.com milik PT Digital Alpha Indonesia

8. Modalku; https://modalku.co.id milik PT Mitrausaha Indonesia Grup

9. KTA KILAT; http://www.pendanaan.com milik PT Pendanaan Teknologi Nusa

10. Kredit Pintar, http://kreditpintar.co.id milik PT Kredit Pintar Indonesia

11. Maucash; http://maucash.id milik PT Astra Welab Digital Arta

12. Finmas; https://www.finmas.co.id milik PT Oriente Mas Sejahtera

13. KlikACC; https://klikacc.co.id milik PT Aman Cermat Cepat

14. Akseleran; https://www.akseleran.co.id milik PT Akseleran Keuangan Inklusif

15. Ammana.id; https://ammana.id milik PT Ammana Fintek Syariah

16. PinjamanGO; https://www.pinjamango.co.id milik PT Dana Pinjaman Inklusif

17. KoinP2P; https://koinp2p.com milik PT Lunaria Annua Teknologi

18. pohondana;http://pohondana.id milik PT Pohon Dana Indonesia

19. MEKAR; https://mekar.id milik PT Mekar Investama Sampoerna

20. AdaKami; www.adakami.id milik PT Pembiayaan Digital Indonesia

21. ESTA KAPITAL FINTEK; https://www.estakapital.co.id milik PT Esta Kapital Fintek

22. KREDITPRO; http://kreditpro.id milik PT Tri Digi Fin

23. FINTAG; http://fintag.id milik PT Fintegra Homido Indonesia

24. RUPIAH CEPAT www.rupiahcepat.co.id milik PT Kredit Utama Fintech Indonesia

25. CROWDO https://crowdo.co.id milik PT Mediator Komunitas Indonesia

26. Indodana; https://indodana.id milik PT Artha Dana Teknologi

27. JULO; www.julo.co.id milik PT Julo Teknologi Finansial

28. Pinjamwinwin; https://pinjamwinwin.com milik PT Progo Puncak Group

29. DanaRupiah; https://danarupiah.id milik PT Layanan Keuangan Berbagi

30. Taralite; www.taralite.com milik PT Indonusa Bara Sejahtera

31. Pinjam Modal https://pinjammodal.id milik PT Finansial Integrasi Teknologi

32. ALAMI; https://p2p.alamisharia.co.id milik PT Alami Fintek Sharia

33. AwanTunai; www.awantunai.co.id milik PT Simplefi Teknologi Indonesia

34. Danakini; https://danakini.co.id milik PT Dana Kini Indonesia

35. Singa; http://singa.id milik PT Abadi Sejahtera Finansindo

36. DANAMERDEKA, http://danamerdeka.co.id milik PT Intekno Raya

37. EASYCASH; http://indo.geteasycash.asia milik PT Indonesia Fintopia Technology

38. PINJAM YUK; http://www.pinjamyuk.co.id milik PT Kuaikuai Tech Indonesia

39. FinPlus, www.finplus.co.id milik PT Rezeki Bersama Teknologi

40. UangMe; http://uangme.id milik PT Uangme Fintek Indonesia

41. PinjamDuit; http://pinjamduit.co.id milik PT Stanford Teknologi Indonesia

42. DANA SYARIAH; http://danasyariah.id milik PT Dana Syariah Indonesia

43. BATUMBU; www.batumbu.id milik PT Berdayakan Usaha Indonesia

44. Cashcepat; http://cashcepat.id milik PT Artha Permata Makmur

45. klikUMKM; www.klikUMKM.co.id milik PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat

46. Pinjam Gampang; http://www.kreditplusteknologi.id milik PT Kredit Plus Teknologi

47. cicil; https://www.cicil.co.id milik PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

48. lumbungdana; http://lumbungdana.co.id milik PT Lumbung Dana Indonesia

49. 360 KREDI; www.360kredi.id milik PT Inovasi Terdepan Nusantara

50. Dhanapala; www.dhanapala.id milik PT Semangat Gotong Royong

51. Kredinesia; www.kredinesia.id milik PT Kreditku Teknologi Indonesia

52. Pintek; http://pintek.id milik PT Pinduit Teknologi Indonesia

53. ModalRakyat; http://modalrakyat.id milik PT Modal Rakyat Indonesia

54. SOLUSIKU; www.solusi-ku.id milik PT Anugerah Digital Indonesia

55. Cairin; www.cairin.id milik PT Idana Solusi Sejahtera

56. TrustIQ; http://trustiq.id milik PT Trust Teknologi Finansial

57. KLIK KAMI; www.klikkami.co.id milik PT Harapan Fintech Indonesia

58. Duha SYARIAH; www.duhasyariah.com milik PT Duha Madani Syariah

59. Invoila; http://invoila.co.id milik PT Sol Mitra Fintec

60. Sanders One Stop Solution; http://sanders.co.id milik PT Satustop Finansial Solusi

61. DanaBagus; www.danabagus.id milik PT Dana Bagus Indonesia

62. UKU; https://ukuindo.com milik PT Teknologi Merlin Sejahtera

63. KREDITO; https://kredito.id milik PT Fintek Digital Indonesia

64. AdaPundi; www.adapundi.com milik PT Info Tekno Siaga

65. Lentera Dana Nusantara; www.lenteradana.co.id/lender/ milik PT Lentera Dana Nusantara

66. Modal Nasional; www.modalnasional.co.id milik PT Solusi Teknologi Finansial

67. Komunal; www.komunal.co.id milik PT Komunal Finansial Indonesia

68. Restock.ID; www.restock.id milik PT Cerita Teknologi Indonesia

69. TaniFund; www.tanifund.com milik PT Tani Fund Madani Indonesia

70. Ringan; www.ringan.co.id milik PT Ringan Teknologi Indonesia

71. Avantee; www.avantee.co.id milik PT Grha Dana Bersama

72. Gradana; https://gradana.co.id milik PT Gradana Teknoruci Indonesia

73. Danacita; www.danacita.co.id milik PT Inclusive Finance Group

74. IKI Modal; www.ikimodal.com milik PT IKI Karunia Indonesia

75. Ivoji; www.ivoji.id milik PT Finansia Aira Teknologi

76. Indofund.id; https://indofund.id milik PT Bursa Akselerasi Indonesia

77. iGrow; https://igrow.asia milik PT iGrow Resources Indonesia

78. Danai.id http://danai.id milik PT Adiwisista Finansial Teknologi

79. DUMI; www.minjem.com milik PT Fidac Inovasi Teknologi

80. LAHAN SIKAM; www.lahansikam.co.id milik PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

81. qazwa.id; www.qazwa.id milik PT Qazwa Mitra Hasanah

82. Doeku; www.doeku.id milik PT Doeku Peduli Indonesia

83. Aktivaku; www.aktivaku.com milik PT Aktivaku Investama Teknologi

84. Danain; www.danain.co.id milik PT Mulia Inovasi Digital

85. Jembatan Emas; www.jembatanemas.id milik PT Akur Dana Abadi

86. KrediFazz; https://kredifazz.id milik PT FinAccel Digital Indonesia

87. indosaku; https://indosaku.id milik PT Sens Teknologi Indonesia

88. edufund; www.edufund.co.id milik PT Fintech Bina Bangsa

89. gandengtangan; www.gandengtangan.co.id milik PT Kreasi Anak Indonesia

90. PAPITUPI Syariah; www.papitupisyariah.com milik PT Piranti Alphabet Perkasa

91. BANTUSAKU; www.smartec.co.id milik PT Smartec Teknologi Indonesia

92. danabijak; http://danabijak.co.id milik PT Digital Micro Indonesia

93. danafix; http://danafix.id milik PT Danafix Online Indonesia

94. AdaModal; http://adamodal.co.id milik PT Solid Fintek Indonesia

95. samakita; http://samakita.co.id milik PT Sejahtera Sama Kita

96. KlikCair; www.klikcair.com milik PT Klikcair Magga Jaya

97. Samir; www.samir.co.id milik PT Sahabat Mikro Fintek

98. UATAS; www.uatas.id milik PT Plus Ultra Abadi

99. CROWDE; https://crowde.co milik PT Crowde Membangun Bangsa

100. ETHIS; https://ethis.co.id milik PT Ethis Fintek Indonesia

101. KawanCicil; http://kawancicil.co.id milik PT Kawan Cicil Teknologi Utama

102. Findaya; http://findaya.co.id milik PT Mapan Global Reksa

103. Asetku; http://asetku.co.id milik PT Pintar Inovasi Digital (OL-13)

