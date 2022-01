Kopi Kenangan Resmi Menjadi Unicorn, Nasdaq Beri Selamat

KOPI Kenangan resmi menyandang gelar startup unicorn di bidang makanan dan minuman (F&B) pertama di Asia Tenggara yang mencatatkan nilai valuasi menembus US$1 miliar.

Bursa saham Amerika, Nasdaq pun memberikan selamat pada layar billboard mereka atas capaian perusahaan waralaba ini yang terkenal dengan produk kopi kenangan mantan.

Hal ini diketahui dari akun sosial media Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang memposting dengan bangga foto ucapan selamat Nasdaq kepada Kopi Kenangan, bertuliskan "Nasdaq Congratulates, Kopi Kenangan As The First New Retail F&B Unicorn in South East Asia!".

"Pecinta Kopi Kenangan, mana suaranya? Kopi Kenangan baru saja menjadi Unicorn kategori F&B (makanan dan minuman) pertama di Asia Tenggara dengan nilai valuasi menembus US$ 1 miliar. Bangga dengan produk karya anak bangsa!," kata Sandiaga dikutip dari akun instagram @sandiuno, Kamis (6/1).

Dikatakan Sandiaga, gerai kopi yang didirikan sejak 2017 ini telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi lebih 3.000 karyawan, dengan jumlah 600 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia.

Baca juga: Dapat Suntikan Rp1,3 T, Kopi Kenangan Jadi Perusahaan Unicorn Baru

Sandi juga mengapresiasi tim dari Kopi Kenangan yang terus berinovasi menggunakan digitalisasi dalam mengembangkan usaha melalui penciptaan aplikasi.

"Apresiasi karena Kopi Kenangan terus berinovasi dan menjadi bagian dari digitalisasi. Selama satu tahun terakhir, aplikasi Kopi Kenangan tercatat sebagai aplikasi kopi yang paling banyak diunduh dan berhasil meraih peringkat terbaik di Indonesia," kata Sandiaga.

Sebelumnya pekan lalu, Kopi Kenangan resmi menjadi salah satu unicorn Indonesia setelah berhasil mengantongi US$ 96 juta atau Rp1,37 triliun (asumsi kurs Rp14.300/US$) dari putaran pendanaan seri C yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Pendanaan ini menjadikan perusahaan saat ini bernilai lebih dari US$1 miliar.

Pendanaan seri C ini dipimpin oleh Tybourne Capital Management dan partisipasi dari investor lain seperti Horizons Ventures, Kunlun, dan B Capital, dan investor baru Falcon Edge Capital.

Co-founder dan CEO Kopi Kenangan Edward Tirtanata mengatakan pendanaan ini nantinya akan digunakan perusahaan untuk memperluas jejaring bisnisnya di kawasan Asia Tenggara.

"Saya sangat senang mengumumkan penggalangan dana ini, yang menempatkan kami sebagai Unicorn F&B Ritel Baru pertama dari Asia Tenggara," kata Edward dalam siaran persnya, Rabu (29/12/2021).

Tak hanya di minuman, saat ini peritel kopi ini juga telah melakukan ekspansi di Cerita Roti, ayam goreng Chigo dan merek kukis Kenangan Manis.

Perusahaan telah memiliki 500 toko di 45 kota dalam empat tahun terakhir. Dalam satu terakhir, perusahaan telah menjual sebanyak 40 juta cangkir kopi dan ditargetkan pada kuartal I-2022 mendatang akan bisa menjual 5,5 juta cangkir per bulan. (A-2)