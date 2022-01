Ralali.com Komitmen Bantu UMKM Naik Kelas Lewat Transformasi Digital dan Edukasi 

PLATFORM e-commerce enabler, Ralali.com berkomitmen terus berinovasi berikan solusi berbisnis melalui ekosistem digitalnya. Ralali.com hadir sebagai platform B2B marketplace pertama di Indonesia. Ralali.com telah menghubungkan jutaan vendor dan UMKM agar mereka dapat memulai serta mengembangkan bisnisnya.

CEO & Founder Ralali.com Joseph Aditya menjelaskan, pihaknya memiliki visi menjadi platform bisnis terbaik dengan memberikan solusi berbisnis bagi para pelaku usaha melalui teknologi digital, Ralali.com memperkuat ekosistem digital yang besar terdiri dari kategori e-commerce, health, private brand dan social commerce.

"Ralali.com ekosistem bertujuan menjadi one stop solution bagi pelaku bisnis sebagai sumber untuk meningkatkan dan mempertahankan bisnis para pelaku usaha. Ralali.com berfokus untuk memenuhi kebutuhan usaha dengan mendukung secara penuh para pelaku UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu,” tegas Joseph dalam keterangannya.

Sepanjang 2021, Ralali.com telah menghasilkan potensi untuk mengakuisisi jutaan UMKM Indonesia agar melakukan akselerasi digital kedalam berbagai ekosistem milik Ralali.com dengan berikan solusi berbisnis lewat fasilitas unggulan, seperti sourcing barang dan Request For Quotation (RFQ). Ralali.com juga telah memberikan serangkaian pelatihan atau training bagi UMKM, bantuan modal usaha, serta fasilitas crossborder.

Diawali dengan kolaborasi dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang membawahi 65 juta UMKM Indonesia dan Mitra BUMDes Nusantara (MBN) pada awal Quartal di 2021, Ralali.com adakan penandatanganan kerja sama terkait pengembangan pemasaran produk serta pemberdayaan koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk melakukan ekspansi atau perluasan akses pasar disertai dengan pengembangan kualitas katalog UMKM.

Tak hanya berkolaborasi, di kuartal kedua 2021 Ralali.com perkenalkan Konekto, aplikasi yang dibangun Ralali.com untuk memudahkan pelaku bisnis bukan hanya melek digital, tetapi mudah menjalankannya. Konekto dapat membantu pelaku bisnis untuk membangun dan mengembangkan jaringan bisnis di era digital.

Hadapi tantangan era Covid-19, Ralali.com berikan solusi kesehatan melalui home brand masker Primero dan Neoclinic, klinik kesehatan berbasis teknologi digital yang dikembangkan oleh Ralali.com. Pertengahan 2021, Ralali.com juga berikan dukungan sentra vaksinasi Covid-19 untuk 10.000 pekerja media lewat Neoclinic bekerjasama dengan media massa.

Selain itu, sebagai bentuk aksi nyata dari Ralali.com dalam membantu UMKM Indonesia agar tetap bertahan, Ralali.com berinovasi ciptakan peluang baru lewat Ralali Solution Center di LTC Glodok Hayam Wuruk, Jakarta. Sebagai Trade Center Enabler, Ralali Solution Center akan bergerak mengakuisisi seller-seller offline untuk bertransformasi digital.

Pada 2022, Ralali Solution Center mentargetkan untuk membuka 10 cabang yang tersebar di pulau Jawa dengan potensi seller sejumlah 10.000 UMKM yang akan bergabung di Ralali.com.

Baca juga : Citilink Raih Rekor Zero Accident dan Penghargaan Kelaikan Udara Terbaik 2021

Pada Kuartal ketiga 2021, Ralali.com terpilih sebagai Official Distributor Indonesia dengan mengantongi izin dari pihak Star Fox Family yang bekerjasama dengan HYBE, dipercayakan untuk mendistribusikan sebanyak 45.000 Official Merchandise Exclusive BTS Hangeul Message Chocolate. Pada pemesanan tahap pertama, Ralali.com berhasil jual ribuan keping BTS Chocolatte yang sold out hanya dalam waktu dua jam.

Di tahap kedua pemesanan Cokelat BTS, Ralali.com BTS Hangeul Message Chocolate Sweet Bus Tour BTS Chocolate keliling ke enam kota (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya) di pulau Jawa dengan Roadshow menggunakan Bus.

Selanjutnya, Ralali.com perkenalkan platform RXPO yang telah menggelar pameran B2B virtual pertama dan terbesar di Indonesia “WHEALTH 2021: Wellness & Health Tourism Virtual Expo”. RXPO merupakan platform virtual event yang dibangun oleh Ralali.com dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku bisnis dalam memasarkan produk dan jasa mereka di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Bekerjasama dengan Biztrips Events, WHEALTH 2021 Virtual Expo sukses dihadiri oleh ratusan exhibitor berlatar belakang pelaku bisnis industri pariwisata dan perhotelan, mulai dari penyedia produk dan layanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, serta asosiasi dan komunitas pelaku bisnis terkait dengan ribuan visitor setiap harinya.

Menuju penghujung akhir 2021, Ralali.com tetap berpegang teguh pada misi utamanya untuk memajukan UMKM Indonesia. Ralali.com kembali bersinergi dengan Kementerian Pertanian Indonesia dan KOPITU atau Komite Pengusaha Mikro Menengah Indonesia Bersatu untuk menjadi akselerator dalam meningkatkan pemasaran dan pengembangan produk UMKM dan produk pertanian, hingga meraih penghargaan di ajang Tanipreneur Award 2021 sebagai platform B2B resmi dengan enabler sistem yang mendukung digitalisasi petani Indonesia.

Penghargaan tersebut tidak menghentikan upaya Ralali.com dalam mendukung percepatan digitalisasi UMKM Indonesia, Ralali.com memulai kerjasama strategis antara Ralali.com dengan Mitra Enabler di Surakarta sebagai B2B enabler untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) dan IKM (Industri Kecil Menengah) Surakarta yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perluasan digitalisasi pasar. Kerjasama strategis ini didukung penuh oleh Pemerintah Kota Surakarta yang disaksikan Gibran Rakabuming selaku Walikota Surakarta.

Sebelum menutup tahun 2021, Ralali.com menyelenggarakan acara perdana Webinar UKM Outlook 2022 dengan mengusung tema “Laju Bisnisku, Maju Indonesiaku” yang dihadiri oleh berbagai keynote speaker dan expert panelis dari stakeholders ekosistem UKM. Diskusi nasional dalam UKM Outlook 2022 ini membahas mengenai kebijakan dan daya saing UKM serta potensi dan peluang UKM di Indonesia. dapat disimpulkan dalam UKM Outlook 2022 ini bahwa adaptasi, transformasi, entrepreneurship, serta kolaborasi menjadi kunci pergerakan UKM untuk dapat bertahan menghadapi tantangan di era disrupsi. Digitalisasi menjadi media akselerasi pertumbuhan UMKM Indonesia.

Tantangan yang dihadapi UKM di 2022 mendatang tidak mudah, upaya untuk meningkatkan literasi manfaat masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan UMKM perlu dilakukan secara intensif.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder. Dengan begitu, peran Ralali.com sangat strategis untuk mendukung pengembangan UKM berbasis digital dengan memberikan akses informasi dan literasi digital, serta transfer teknologi bagi para pelaku UMKM agar dapat terhubung dalam ekosistem digital," ujar Joseph. (OL-7)