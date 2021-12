Dapat Suntikan Rp1,3 T, Kopi Kenangan Jadi Perusahaan Unicorn Baru

Kopi Kenangan, perusahaan makanan dan minuman (F&B) dengan konsep new retail mengumumkan pendanaan Seri C Tahap Pertama senilai US$96 juta atau sekitar Rp1,3 triliun. Melalui suntikan dana ini, valuasi perusahaan menembus US$1 miliar dan mengaku sebagai perusahaan new retail F&B Unicorn pertama di Asia Tenggara.

Pendanaan Seri C dipimpin oleh Tybourne Capital Management, dan diikuti sejumlah investor dari seri sebelumnya, seperti Horizons Ventures, Kunlun dan B Capital, serta investor baru, yaitu Falcon Edge Capital.

"Dukungan dari para investor, memotivasi kami untuk terus fokus dalam meningkatkan produktivitas gerai dengan memanfaatkan teknologi," kata CEO dan Co-Founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata dalam keterangan resminya, Senin (27/12).

Kopi Kenangan memiliki beberapa portfolio baru, seperti brand roti bernama Cerita Roti, ayam goreng Chigo, soft-cookies Kenangan Manis, sekaligus menghadirkan inovasi baru seperti menu topping Sultan Boba pada menu minuman.

Perusahaan itu mengklaim berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang baik selama 12 bulan terakhir, dengan angka penjualan lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Dengan pendanaan baru ini, Kopi Kenangan berencana untuk mempercepat ekspansi Cerita Roti, Chigo serta Kenangan Manis ke seluruh Indonesia dan akan terus memperluas jaringannya hingga merambah pasar internasional.

"Terkait rencana lima tahun ke depan, kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan secara cepat hingga mencapai ribuan gerai di Asia Tenggara, sekaligus melengkapi portfolio kami dengan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar," jelas Edward.

Dalam kurun waktu empat tahun sejak 2017n Kopi Kenangan bertumbuh menjadi Kenangan Brands dan mempekerjakan lebih dari 3.000 staf di lebih dari 600 gerai di 45 kota di Indonesia. Selama 12 bulan terakhir, Kopi Kenangan telah menyajikan 40 juta cangkir dengan target 5,5 juta cangkir per bulan.

Sementara, Bosun Hau selaku Managing Director Tybourne Capital Management mengatakan, sebagai investor menantikan potensi Kopi Kenangan untuk menjangkau pasar F&B yang berkembang di Asia Tenggara.

"Kemampuan Kopi Kenangan dalam pemanfaatan teknologi bisa menjaga dan menjangkau pelanggan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan penjualan merupakan hal-hal yang dapat menopang masa depan unicorn baru asal Indonesia ini," tutupnya. (OL-12)