Gandeng Seniman Lokal The Goods Dept Kembangkan NFT

HAMPIR dua tahun sudah pandemi covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini wabah tersebut memang melandai di Tanah Air, meski kewaspadaan virus tersebut terus bermutasi dan kini muncul varian baru bernama omikron.

Namun terlepas dari itu, pemerintah terus berusaha untuk memulihkan perekonomian nasional. Peluang itu dimanfaatkan para investor dan pengusaha untuk kembali berekspansi.

Salah satunya ditunjukan The Goods Dept. Dengan mengusung karya seniman lokal bersama Museum Macan, mereka meluncurkan merchandise resmi pertama untuk Garuda Indonesia, hingga merayakan 50 tahun radio Prambors dengan meluncurkan koleksi fashion terbatas. Kemudian menutup akhir tahun ini mereka akan terjun lebih dalam ke dunia digital dengan menghadirkan The GoodsSociety.

"Meski pandemi belum usai, tapi bukan berarti kami berhenti berinovasi. Memasuki 2021 dan menyadari bahwa kami tidak bisa berdiam diri, kami tetapber kolaborasi dengan berbagai pihak untuk berinovasi," ujar Founder The Goods Dept, Anton Wirjono.

"The Goods Society merupakan Koleksi Non-FungibleToken (NFT) pertama kami dengan jumlah 1100 karakter lucu serta unik yang merepresentasikan parapelanggan The GoodsDept. Koleksi NFT ini dibangun di atas basis blockchain Ethereum. Tapi uniknya tidak seperti koleksi NFT pada umumnya yang menitik beratkan pada koleksi dan kegunaannya di dunia Maya, pemilik aset The GoodsSociety akan dapat merasakan keuntungan asetnya di dunia nyata sebagai tanda pengenal dan menerima berbagai keuntungan di jaringan retail The GoodsDept," lanjutnya

Untuk menjaring minat masyarakat, kata dia, mereka memberikan segelas kopi gratis setiap Senin-Rabu selama 2022, diskon hingga 50% saat berbelanja di hari ulang tahun. Selain itu mereka juga memberi layanan premium seperti pengiriman gratis saat belanja online di situs thegoodsdept.com atau jalur bebas antrean saat masuk ke acara The GoodsDept.

Implementasi NFT ke dunia retail ini, kata dia adalah yang pertama di Indonesia dan ini akan merevolusi banyak hal. Keunikan lain dari NFT ini adalah pemilikaset dapat mengganti atribut karakter, dimana setiap karakter yang dibeli pada perkembangannya dapat mengganti pakaian atau aksesoris lain yang mereka pakai.

"Untuk bisa mencapai hal ini Tim The GoodsDept berkolaborasi dengan 2 pihak, yang pertama adalah Iman Waskito selaku ilustrator yang membuat 1100 karakter unik tersebut dan juga tim dari Gaspack, startup yang telah meluncurkan beberapa project NFT sebelumnya dan fokus pada pengembangan ekonomi digital di era WEB 3.0. Ketiga pihak ini memiliki harapan yang cukup besar untuk perkembangan sistem NFT hingga dapat membuka peluang inovasi digital yang lebih banyak lagi.

The GoodsSociety akan dirilis resmi untuk umum dengan jumlah sangat terbatas mulai hari selasa 28 Desember 2021 pukul 13:00 melalui situs nft.thegoodsdept.com/ dan semua fitur dapat dinikmati mulai 2022. (RO/A-1)