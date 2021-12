HUT ke-23, Lorin Optimistis Bertumbuh dan Berkembang

MEMPERINGATI hari jadi yang ke-23 tahun, Lorin Solo Hotel menggelar acara internal pada Selasa, 21 Desember 2021 di Kampoeng Ikan.



Dirayakan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih juga berlangsung, peringatan HUT Lorin Solo Hotel digelar secara sederhana dengan diikuti oleh perwakilan dari PT Hotel Anomsolo Saranatama (PT HAS) selaku owning company, perwakilan PT Lor International Hotel (PT LIH) sebagai Operator Hotel, sister company Syariah Hotel Solo, dan seluruh karyawan-karyawati Lorin Solo Hotel.



Mengusung tema 'Strong to the Finish!' diartikan sebagai pemacu semangat agar dapat terus bertahan menghadapi pandemi dan tantangan apapun yang akan dihadapi di depan. Sebagai informasi, dari awal pandemi menghantam pada medio Maret 2020 lalu sampai saat ini, Lorin Solo Hotel terus buka, beroperasional melayani tamu tanpa ada satu haripun tutup.



“Kita patut bersyukur sudah sampai di usia yang ke-23 tahun tepat pada hari ini. Tantangan ke depan semakin banyak, tak hanya harus menghadapi pandemi saja namun juga persaingan antar hotel yang semakin ketat," kata Dwi Suryo Prakoso, Direktur PT HAS dalam sambutannya.



Lebih lanjut Suryo, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa: "Dengan kerja sama seluruh lini, pasti kita akan bisa bertahan, dapat mengatasi krisis sampai dengan selesai dan akhirnya unit bisnis ini bisa tumbuh dan berkembang."



Semangat optimistis ini tak akan menjadi jargon saja. Karena manajemen serius menggarap rencana refreshment berbagai fasilitas hotel seperti me-launching Jolotundo Poolbar dengan konsep baru layaknya beach club yang biasanya kita temukan di Bali. Dengan menyatukan konsep leisure di area Kampoeng Ikan termasuk rencana meremajakan Health Club, pusat kebugaran Lorin.



Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng. Tak ketinggalan sebelumnya dipanjatkan doa dengan harapan Lorin dapat terus melayani tamu dan tetap menjadi leading hotel tak hanya bagi agenda MICE namun juga social function lainnya.



Kegiatan berbagi juga mewarnai perayaan HUT Lorin tahun ini. Karena manajemen memberikan beasiswa bagi anak karyawan berprestasi sebanyak 2 (dua) orang yang diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan non akademik. Nantinya kedua anak akan dibiayai sampai dengan lulus SMA.



Prasetyo Nugroho, Human Resource Manager Lorin Solo Hotel mengatakan; “Insyaalah kegiatan ini akan rutin dilaksanakan dengan mengambil 2 anak karyawan berprestasi setiap tahunnya."



Dalam kesempatan ini manajemen juga memberikan apresiasi bagi karyawan. Yakni penganugerahan Best Employee of the Year 2021. Anugerah ini jatuh kepada Ary Widyatmoko dari Departemen Sales & Marketing serta Yosef Fatimena dari Departemen Housekeeping. Keduanya diberikan sejumlah uang, piagam serta beberapa hadiah lain.



Rangkaian acara HUT ke-23 Lorin sendiri sudah dimulai sejak 17 November. Rangakaian acara dimulai dengan acara charity berupa kegiatan Donor Darah dan pembagian bahan kebutuhan pokok untuk warga Gonilan dan warga Blulukan, Colomadu. (RO/OL-10)