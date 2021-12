Sinar Mas Land Tawarkan Z Living di Grand Wisata Cicilan Rp7 Jutaan

SALAH satu pertimbangan konsumen dalam memilih hunian yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Grand Wisata Bekasi yang digadang-gadang sebagai The Next Big City and Big Oportunity di timur Jakarta memahami sepenuhnya kebutuhan konsumen melalui peluncuran kawasan Z Living.

Kawasan hunian itu dilengkapi sederet fasilitas unggulan antara lain danau, jogging track, bicycle track, children playground seluas 1 hektare, serta berbagai infrastruktur dan fasilitas komersial guna mengakomodasi kebutuhan para penghuninya. Mengusung konsep modern, luxury, and lifestyle lake house, kawasan Z Living dibangun di atas lahan seluas 7 hektare dan dilengkapi dengan double gate system. Kawasan tersebut mulai membangun jalan utama dan sejumlah fasilitas dalam klaster sebelum peluncuran Z Living sebagai bukti komitmen perusahaan menghadirkan hunian terbaik bagi para penghuninya. Klaster pertama di kawasan ini ialah Z Sky Garden terdiri dari dua tipe hunian yakni Lifestyle dengan luas tanah (LT) 154 m2 dan luas bangunan (LB) 125 m2 dijual mulai dari harga Rp2,6 miliar dan Modern dengan LT 88 m2/LB 88 m2 dijual mulai dari harga Rp1,4 miliar.

CEO Residential National Sinar Mas Land Herry Hendarta menjelaskan bahwa saat ini Bekasi menjadi wilayah yang potensial dan diprediksi menjadi area sunrise property karena ditunjang dengan masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini menjadikan Grand Wisata Bekasi sangat cocok untuk ditinggali dan berpotensi tinggi untuk investasi. "Untuk memiliki hunian ini, Sinar Mas Land menawarkan beragam promo keringanan cara bayar kepada para konsumen. Bagi pembeli dengan sistem hard cash mendapat potongan harga sebesar Rp80 juta-Rp120 juta dan KPR Express memperoleh subsidi sebesar 10%. Bagi konsumen yang memilih sistem KPR reguler juga diberikan subsidi atau dapat mencicil DP 10% sebanyak 15 kali. Jadi pembeli cukup mengalokasikan dananya sekitar Rp7 juta per bulan atau Rp233 ribu per hari."

Hunian pada tipe Lifestyle memiliki desain double fasad yang langsung menghadap danau dengan nuansa alam nan asri. Setiap unit memiliki dua lantai yang dilengkapi 4+1 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 carport dan kanopi, hingga akses langsung menuju jogging track dan danau. Unit tipe Modern didesain dengan konsep rumah tumbuh (growth house) yang memungkinkan pemiliknya menambah luas bangunan. Hunian pada tipe ini masing-masing memiliki tiga lantai yang dilengkapi 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 carport dan kanopi, hingga sky garden. Seluruh hunian di klaster Z Sky Garden telah dilengkapi dengan fasilitas smart home yakni CCTV, smart door lock, smart light, dan smoke detector.

Grand Wisata Bekasi dilengkapi dengan sederet fasilitas unggulan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, lifestyle center, olahraga, dan pusat rekreasi. Kota madiri tersebut juga sedang menyiapkan kawasan niaga yang mulai dikembangkan dengan kehadiran Mall Living World Grand Wisata Bekasi yang dijadwalkan beroperasi pada awal 2024.

Kawasan Grand Wisata Bekasi dapat diakses langsung melalui tol Jakarta-Cikampek, sehingga jarak tempuh dari Jakarta menuju kawasan ini hanya 15 menit. Ada pula tol JORR II yang sekarang dalam tahap penyelesaian dan akan rampung pada 2022. Tol JORR II akan menyambungkan Grand Wisata Bekasi langsung menuju Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

Selain itu, fasilitas LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melintasi sisi kawasan Grand Wisata Bekasi dalam tahap penyelesaian. Adapun stasiun LRT Bekasi Timur direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan 2022. Pada kuartal IV 2022, pemerintah juga menargetkan operasional Kereta Cepat Bandung-Jakarta yang memiliki stasiun di kawasan Halim dan dapat ditempuh hanya 20 menit dari Grand Wisata Bekasi. Pada Oktober 2021, Grand Wisata Bekasi juga berhasil meraih penghargaan sebagai developer terbaik untuk kategori Best Township Development Region Bekasi dan Sekitarnya pada ajang Golden Property Awards. (RO/OL-14)