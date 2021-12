IHSG BEI Dibuka Melemah 1,58 Poin

Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (21/12) dibuka melemah 1,58 poin atau 0,02 persen ke posisi 6.545,54.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,23 poin atau 0,02 persen ke posisi 932,39.

Sementara itu nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.389 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.402 per dolar AS. (Ant/OL-12)