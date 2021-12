Restrukturisasi Kelar, Perdagangan Saham MDLN Dibuka Kembali

PERDAGANGAN saham PT Modernland Realty Tbk resmi dibuka kembali di seluruh pasar pada sesi pertama perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/12). Sebelumnya saham berkode emiten MDLN itu sempat mengalami suspensi (penghentian sementara aktivitas perdagangan saham).

Pembukaan perdagangan kembali MDLN tersebut tidak lepas dari telah selesai dan efektifnya restrukturisasi global bonds mereka, yakni Guaranteed Senior Notes 2021 senilai US$150 juta dan Guaranteed Senior Notes 2024 US$240 juta.

"Perseroan berterima kasih atas komunikasi yang terjalin dengan baik dengan para shareholders. Kami berharap ekonomi terus mengalami pemulihan sehingga sektor properti kembali bergairah dan membawa keuntungan bagi perseroan dan pelaku properti secara luas,” kata President Director PT Modernland Realty Tbk William Honoris dalam siaran pers, Senin (20/12).

Pada Jumat (17/12) lalu, Modernland Realty mengumumkan restrukturisasi Guaranteed Senior Notes 2021 dan Guaranteed Senior Notes 2024 telah Efektif, dengan ditandatanganinya Perjanjian Wali Amanat (Indenture) antara perseroan beserta anak usaha dan Bank of New York Mellon London Branch selaku Wali Amanat (Trustee), Bank of New York Mellon Singapore Branch selaku Collateral Agent Offshore Notes Security Agent, dan Bank CIMB Niaga selaku Onshore Notes Security Agent.

"Perseroan berhasil merampungkan semua dokumen legal dan administrasi yang dibutuhkan terkait Perjanjian Wali Amanat (Indenture) sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan 31 Desember 2021," kata William.

Kinerja kuartal III 2021

Hingga Kuartal III 2021, perseroan mencatatkan penjualan marketing sales sebesar Rp1,09 triliun, dengan rincian segmen residensial berkontribusi sebesar Rp902,47 miliar, segmen industrial sebesar Rp77,67 miliar serta segmen hospitality sebesar Rp106,15 miliar.

William menyebut perseroan terus melakukan upaya untuk mendongkrak penjualan, antara lain melalui promosi atau diskon. Perseroan percaya pada akhirnya pandemi akan berhasil ditangani dengan peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha terkait. Ia juga meyakini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membawa harapan untuk pemulihan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Sebelumnya, PT Modernland Realty Tbk telah meluncurkan produk Commercial Park yang berlokasi di Lot 8C Jakarta Business District, sebuah kawasan bisnis komersial (CBD) terbaru seluas 60 hektare yang dilengkapi berbagai fasilitas kegiatan bisnis serta berada di lokasi premium di Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur.

Produk Commercial Park Lot 8C Jakarta Business District @JGC ditawarkan kepada para investor yang berminat berinvestasi di township Jakarta Garden City, yang terus dikembangkan menjadi Global City, sebuah kawasan hunian modern di Jakarta Timur.

Commercial Park Lot 8C Jakarta Business District @JGC akan dibangun sebanyak 197 unit dengan desain minimalis kontemporer. "Commercial Park Lot 8C Jakarta Business District @JGC akan dipasarkan dengan harga mulai dari Rp2,9 miliar," kata William. (X-12)