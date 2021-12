Luncurkan Produk Baru, Brand Parfum Lokal Mykonos Siap Bersaing

MANUSIA sudah lama mengenal parfum. Menurut sejarah parfum konon dimulai sejak jaman Mesopotamia dan Mesir Kuno, dan disempurnakan oleh bangsa Romawi dan Persia.

Tidak mengherankan kini jika kita mengenal berbagai parfum, baik produk asing maupun lokal. Sebuah brand parfum lokal asli Indonesia, Mykonos pun tidak mau kalah. Mereka meluncurkan rangkaian parfum koleksi terbaru bertajuk, Paris Collection, lewat kerja sama dengan perusahaan asal Prancis, Yves Ryan.

Mykonos Paris Collection terinspirasi dari pengalaman pribadi salah satu anggota tim Mykonos yang melakukan perjalanan mandiri atau solo traveling untuk mencari jati diri di kota Paris. Ia begitu terkesan dan sulit melupakan pengalamannya selama berada di Paris. Ia memutuskan membuat rangkaian parfum yang dapat mengingatkannya akan nuansa Paris, mengemas seluruh pengalamannya dan juga seluruh notes, ingredients dan aroma yang dihirup selama di Paris ke dalam botol parfum yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia.

Paris Collection terdiri dari dua rangkaian parfum, yakni When in Paris dan Verve yang merepresentasikan dua nuansa Paris yang kian berbeda. When in Paris merupakan parfum pertama di Indonesia yang memiliki accord ‘jam’ atau selai buah. Parfum yang menggambarkan romance and youth atau asmara dan masa muda, nuansa dari parfum ini sangat cheerful, romantis dan youthful. Seperti seorang perempuan muda yang sedang jatuh cinta dan melakukan eksplorasi terhadap dirinya dan mencari jati diri.

Perempuan muda yang jatuh cinta pada kehidupan dan pada dunia dengan sentuhan aroma fresh citrus, floral dengan sentuhan akhir yang creamy dan velvety. Varian Verve mengedepankan sisi Paris yang elegant, chic, dan charismatic. Parfum ini memiliki nuansa floral yang mengingatkan kepada wanita-wanita sosialita yang berada di Paris. Verve merepresentasikan elegance dan charisma, nuansa yang diciptakan dari aroma parfum ini adalah anggun, mewah dan berkelas. Menggambarkan perempuan yang telah dewasa, wanita karier yang sangat sukses, fashionable dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Perempuan yang mirip dengan elite women di Paris yang percaya diri dan karismatik dengan aroma white floral yang didominasi oleh wangi Jasmine dan sedikit sentuhan aroma eksotis dari blackcurrant dan tonka bean.



Paris Collection merupakan salah satu rangkaian parfum paling eksklusif yang pernah diluncurkan Mykonos, dari segi fragrance hingga packaging yang eksklusif. Packaging Paris Collection merupakan a game changer yang kreatif, sketsa dan ilustrasi yang disuguhkan di setiap box merupakan gambaran nuansa Paris yang dibuat menggunakan teknik hand-drawn dan hand-sketched. Ilustrasi When in Paris digambarkan melalui nuansa ungu yang semarak dengan ilustrasi pasangan muda yang sedang jatuh cinta, memberikan gambaran kota Paris sebagai kota romantis yang kita impikan. Ilustrasi di packaging Verve dikemas melalui nuansa monokromatik dan ilustrasi wanita anggun berpakaian hitam, memperlihatkan sisi modis dan glamor dari kota Paris.

Kota Paris menjadi pilihan karena merupakan trip soul searching yang mengesankan, maka semua detail dari perjalanan akan diingat secara jelas. Paris was a life changing trip for our perfumer, jadi setiap aroma yang dicium memiliki sebuah simbol. Dengan memori dan ceritanya tentang Paris, rangkaian koleksi parfum tersebut bisa membawa konsumen ke Paris melalui aroma verve & when in paris.

Paris Collection dikemas menggunakan botol kaca premium yang elegan dan eye-catching dengan tutup botol magnetic dan premium. Desain dari boxnya memiliki gambar tangan agar mendapatkan visual atau feels dari Kota Paris dan scene dari pengalaman Paris Perfumer. Di dalam box, terdapat sebuah kartu dengan deskripsi setiap parfum dan notes. Terdapat juga spotify code yang akan mendirect konsumen kepada sebuah playlist yang akan membawakan nuansa Paris. Produk ini memiliki ciri khas yang membedakan dari produk lain yaitu

Affordability & quality & variety

“Ketika brand lain lebih memilih untuk menaikkan harga dengan produk yang average, kami ingin memberi yang terbaik dengan harga ter affordable. Dari segi packaging Mykonos terkesan sangat high end, saat dicium, setiap parfumnya unik, memiliki kepribadian sendiri, maka itu kami membuat beberapa varian agar konsumen bisa memilih parfum sesuai preference mereka,” ujar Head of Marketing Mykos, Rio.

Koleksi ini merupakan parfum lokal pertama dengan konsentrasi EDP yang tinggi, dengan kadar sedikit diatas 20% sehingga memiliki ketahanan yang lama. Dengan packaging yang sangat cantik, Paris Collection merupakan pilihan tepat untuk dijadikan sebagai hadiah atau seserahan pernikahan dengan harga yang sangat affordable.

Di pasaran, parfum dengan kualitas yang sama dapat dibanderol dengan harga minimal Rp1,000,000 namun Mykonos hanya membanderol parfum ini dengan harga Rp279,000. “When In Paris adalah parfum pertama di Indonesia yang memiliki nuansa Apricot Jam yaitu aroma selai buah apricot. Aromanya sangat unik, dan belum pernah di temukan di parfum lainnya,” kata Rio.

Verve & when in paris keduanya adalaha EDP with high concentration dimana komposisi fragrance oilnya di atas 20% (lebih tinggi dari edp2 lainnya) agar mendapatkan performance yang sangat bagus.

Dalam rangka peluncuran Paris Collection, Mykonos memberikan harga spesial senilai Rp249,000. Harga spesial ini bisa didapatkan pada hari peluncuran Paris Collection. Tidak hanya itu, Mykonos juga memberikan banyak promo seperti kesempatan untuk memenangi iPhone 12 untuk setiap pembelian parfum Paris Collection hanya dengan memposting unboxing video Paris Collection, voucher senilai Rp30,000 untuk setiap pembelian parfum Paris Collection yang dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya dan juga gratis tester parfum Mykonos varian lain (botol 3,5ml) untuk setiap pembelian parfum dari Paris Collection. (RO/A-1)