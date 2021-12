Komit Menjaga Hubungan dengan Media

PERAN media memang sangat penting bagi sebuah produk. Sebab lewat medialah informasi sebuah produk bisa sampai ke masyarakat.

Kondisi itu dipahami betul oleh PT Johnson & Johnson Indonesia. Untuk itu mendekati penghujung tahun ini mereka kembali menggelar acara tahunan media gathering sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dukungan media di sepanjang tahun 2021.

Media gathering virtual yang mengusung tema 'Celebrate the Ending and the New Beginning' bertujuan untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan mitra media, serta menyambut tahun baru

dengan harapan dan optimisme.

Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia, Sawan Malik mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Di saat Anda semua merenungkan dan mengingat semua hal yang telah dicapai pada tahun ini, izinkan kami menjadi orang pertama yang berterima kasih atas kontribusi penting yang telah Anda lakukan. Liputan yang Anda buat telah memberikan pengenalan yang baik kepada publik tentang komitmen Johnson & Johnson kepada masyarakat Indonesia.”

Meski di tengah pandemi, PT Johnson & Johnson Indonesia terus melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan di Indonesia. Tahun ini berbagai webinar pendidikan dan kampanye telah dilakukan untuk menciptakan kesadaran tentang berbagai masalah kesehatan, seperti kampanye TOSS TBC Virtual Run & Ride bersama Kementerian Kesehatan R.I., kampanye kesadaran depresi, merayakan hari penglihatan dunia, serta pendidikan kebersihan menstruasi.

Mereka juga memfasilitasi koordinasi penyedia asuransi tentang kebijakan, dan mendukung perusahaan berbasis teknologi di Indonesia yang menggunakan model bisnis inovatif untuk membuat layanan kesehatan

berkualitas lebih mudah diakses oleh semua orang melalui program SEHAT Impact Accelerator.

Johnson & Johnson juga berkomitmen mendukung perempuan agar berhasil di tempat kerja. Sebagai wujudnya pada 2021 PT Johnson & Johnson Indonesia bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengadakan program pendidikan virtual bertajuk 'Women Career Class: Fresh Graduates Starter Pack to Enter the World of Work' sebagai upaya untuk menginspirasi siswa perempuan di tingkat akhir SMK untuk mengejar pendidikan tinggi dan karir di bidang STEM2D (sains, teknologi, teknik, matematika, manufaktur, dan desain), termasuk membekali mereka dengan soft skill dan keterampilan

dasar untuk memasuki pasar kerja.

Memahami dampak pandemi terhadap kesejahteraan karyawannya, PT Johnson & Johnson telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan adopsi dan perbaikan lingkungan kerja yang cepat, baik secara fisik maupun mental, serta mendorong mereka untuk beradaptasi dan mengadopsi situasi kenormalan baru. Ini menekankan kredo perusahaan yaitu menjadi Employer of Choice.

Johnson & Johnson juga berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan, perusahaan selalu mencari cara untuk memberikan dampak positif terbesar pada kesehatan planet. Sebagai aksi

iklim untuk mengurangi jejak karbon, pada tahun 2021 PT Johnson & Johnson Indonesia resmi menerima Renewable Energy Certificate (REC) yang diterbitkan oleh Star Energy

Geothermal pada awal Oktober 2021 lalu.

“Terima kasih telah hadir bersama kami untuk merayakan pencapaian di tahun 2021. Kami berharap Anda semua menikmati pertemuan dan acara apresiasi pada hari ini. Pandemi atau tidak, kami akan tetap melanjutkan komitmen kami untuk tahun mendatang,” kata Devy

Yheanne, Country Leader of Communications & Public Affairs PT Johnson & Johnson Indonesia.

“Melalui misi dan tujuan bersama, karyawan kami di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mendorong kami maju atas nama pasien, pelanggan, dan konsumen yang bergantung pada kami,” ujarnya.

