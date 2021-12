Sabet Tiga Penghargaan, Pos Indonesia Siap Terus Berinovasi

PT Pos Indonesia (Persero) berhasil meraih tiga penghargaan di ajang BUMN Branding & Marketing Award (BBMA) 2021 Tahun ke-9. Ketiga penghargaan tersebut, yaitu, kategori Branding (Brand Strategy) dengan predikat Silver, kategori Branding (Digital Branding) dengan predikat Gold, dan The Best CMO BUMN Branding and Marketing - Perusahaan BUMN di kategori Creative Marketing Initiative untuk Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Charles Sitorus.

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Charles Sitorus yang ditemui seusai acara mengatakan penghargaan tersebut sebagai bukti terjalinnya kerja sama yang baik dan fokus antarkaryawan Pos Indonesia.

"Penghargaan ini menjadi bukti jika kerja sama baik dan fokus, tentunya pasar juga akan menerima dengan baik. Bagi saya, penghargaan ini adalah kebanggaan bahwa Pos Indonesia akhirnya diakui. Dan yang utama adalah proses transformasi Pos Indonesia diakui pasar dan berjalan baik," kata Charles di Hotel JW Marriott, Jakarta.

Lewat raihan penghargaan tersebut, Charles berharap dapat dijadikan pecut agar Pos Indonesia semakin baik ke depan. "Mudah-mudahan kita bisa menjaga hal ini dengan meningkatkan pelayanan, tetap fokus, dan terutama tetap terus melakukan inovasi karena teknologi, kompetisi, dan kebutuhan pasar terus berkembang. Juga kita akan terus melakukan perbaikan produk."

BBMA 2021 diselenggarakan oleh BUMN Track didukung oleh DMID dengan mengangkat tema Adaptive Through Collaboration in Order to Stay Relevant. Kegiatan yang memasuki tahun ke-9 ini bertujuan untuk mendorong perilaku adaptif dan semangat kolaborasi di kalangan BUMN melalui optimalisasi branding dan marketing demi menjaga bisnis yang berkelanjutan.

Sebanyak 107 perusahaan yang terbagi atas kategori BUMN, anak perusahaan BUMN, dan BUMN Tbk berkompetisi pada ajang 9th BUMN Branding and Marketing Award 2021. Para peserta yang lolos tahap seleksi kedua berupa wawancara dan presentasi di hadapan dewan juri mengerucut menjadi 49 perusahaan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil menyapu bersih seluruh nominasi penghargaan Branding dan Marketing pada kategori BUMN Tbk. CEO BUMN Track SH Sutarto mengatakan, BUMN Track selaku media yang telah terverifikasi Dewan Pers konsisten memberikan apresiasi kepada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah berkontribusi bagi peningkatan kinerja, khususnya melalui penguatan strategi branding dan marketing.

"Kami turut mengapresiasi BUMN yang telah berinovasi membangun citra dan memasarkan produk perusahaan sesuai dengan semangat Kementerian BUMN, yaitu dinamis, adaptif, progresif, kolaboratif dan inovasi yang berorientasi pada masa depan," ujar Sutarto. (RO/A-1)