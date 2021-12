Upaya Mendorong Perusahaan Bentuk Pemimpin lewat Pengembangan SDM

PERAN pemimpin dalam perusahaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Omzet perusahaan pun bertumbuh pesat, dari rugi menjadi laba.

Untuk itu, Pemimpin Redaksi Swa Media Group Kemal Effendi Gani berpendapat bahwa ajang penghargaan dapat mendorong perusahaan melakukan pengembangan sumber daya manusia guna melahirkan pemimpin-pemimpin dari dalam organisasi. "Kami juga percaya dengan menjalankan program penghargaan secara konsisten akan terus mendorong lahirnya leader yang bermanfaat bagi perusahaan dan negeri ini," tutur Kemal.

Atas dasar hal tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan NBO Indonesia memasuki tahun ke-7 dalam penyelenggaraan ajang Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2021. Ajang ini menjadi panggung bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan prestasi dan kualitas strategi yang sangat bagus dalam mengembangkan talenta pemimpin. Tahun lalu, kompetisi Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020 diikuti oleh lebih dari 700 peserta.

Penilaian yang digunakan mencakup beberapa parameter, yaitu visi, misi, dan strategi perusahaan dalam menciptakan pemimpin dari dalam, keberadaan program kepemimpinan (Leadership Development Program), implementasi dan eksekusi program pengembangan kepemimpinan, tingkat keberhasilan mencetak pemimpin dari dalam, dan dampak bisnisnya.

Susanna Hartawan selaku Pendiri dan Direktur Pengelolaan PT NBO Indonesia mengungkapkan bahwa perbedaaan kualitas antara peserta sangat tipis sehingga juri sulit mengambil keputusan. Hal ini karena saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang serius dalam menyiapkan talenta dan mengembangkan program-program untuk melahirkan para leader perusahaan. "Perusahaan-perusahaan yang menang kali ini ialah perusahaan yang mau mengembangkan orang, bukan sekadar ingin mendapatkan orang terbaik yang sudah jadi," jelasnya.

Menurut Dosen Telkom University/Vice Chairman Seal Amazon Services, Priyantono Rudito, IoT (internet of things) dan robotik memengaruhi dengan cepat era industri 5.0. Meskipun demikian ternyata sentuhan manusia sangat penting dalam strategi korporasi. "Revolusi manufaktur masa depan yang menarik justru perkembangan teknologi digital tersebut di era industri 5.0 ujungnya kembali pada kepentingan manusia, bring back the human touch. Industri 5.0 merupakan upaya strategis membangun kolaborasi antara keunggulan manusia dengan teknologi," jelas Priyantono.

Priyantono menjelaskan, di era industri 5,0, korporasi membawa otomatisasi yang dijalankan dalam perusahaan dengan kembali humanis mengikuti perkembangan megatren masa depan. Apa yang penting dalam perkembangan ini? "Perusahaan harus merespons dengan terus relevan dengan perkembangan tersebut, termasuk menjaga relevansi kemampuan sumber daya manusia," katanya.

Nah, para pemenang Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2021 berbagi pengalaman terbaik mereka dalam webinar, Kamis (16/12). Selain itu, ada dua sesi para eksekutif Human Capital berbagi pengalaman dan ilmu. Sesi pertama dengan tema Nurturing Future Leaders dengan narasumber antara lain Presiden Direktur PT Combiphar Michael H Wanandi dan Presiden Direktur PT Prodia Widyahusada Tbk Dewi Muliaty.

Baca juga: Lanjutkan Transformasi, Bank Mandiri Perkuat Layanan Digital Perbankan

Sesi kedua dengan tema Building Resilient and Agile Organization menghadirkan pembicara Human Capital Director PT Bank Danamon Indonesia Tbk Heriyanto Agung Putra, Chief Human Resource Officer Sinar Mas Mining P Swasono Satyo, serta SVP Strategic Human Capital PT Pegadaian Tbk Anung Anindita. (RO/OL-14)