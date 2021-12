Lanjutkan Transformasi, Bank Mandiri Perkuat Layanan Digital Perbankan

BANK Mandiri terus melanjutkan transformasi mandiri digital sebagai strategi utama dalam mendorong bisnis berkelanjutan. Hal ini ditandai lewat peluncuran Super App Livin' by Mandiri berlogo kuning untuk menghadirkan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

Bank berkode emiten BMRI ini juga merilis Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah perusahaan melalui digitalisasi wholesale banking.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan, lewat optimalisasi layanan digital tersebut Bank Mandiri sukses mendorong transaksi nasabah ke channel digital. Untuk nasabah ritel, Rudi menyebutkan hingga September 2021 sebanyak 98,6% total transaksi perbankan Bank Mandiri telah beralih ke digital.

"Bank Mandiri secara aktif telah melakukan transformasi mandiri digital agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan transaksi nasabah baik ritel maupun wholesale," ujar Rudi, Kamis (16/12).

Melalui Livin' by Mandiri berlogo kuning, Bank Mandiri tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga lebih memanjakan nasabah dengan beragam fitur transaksi lain.

Di antaranya, pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), Kartu Kredit dan promo secara personalized yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya.

Bahkan, fitur terbaru Super Apps Livin' by Mandiri memungkinkan nasabah mengelola rekening dengan mudah lewat kolaborasi ekosistem Bank Mandiri.

Selain sebagai Super Apps, Livin’ by Mandiri juga memiliki beragam fitur untuk mempermudah transaksi nasabah, yaitu buka rekening hanya 5 menit, menggunakan Liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman.

Layanan Quick Pick untuk transaksi favorit secara cepat, eWallet linkage yang terintegrasi dengan seluruh saldo e Wallet secara praktis, on board Livin’ by Mandiri hanya menggunakan Kartu Kredit, fitur intip saldo, fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS, fitur instant e-Money untuk top up kartu e Money secara cepat dan aman, serta berbagai fitur lainnya yang mempermudah dan mempercepat transaksi harian nasabah.

Terbaru dan pertama di Indonesia, Livin' by Mandiri berlogo kuning menyediakan fitur multiple token cardless withdrawal yang memungkinkan pengguna mengirim uang tunai ke banyak tujuan, yang dapat ditarik di seluru ATM berlogo Bank Mandiri.

Fitur smart top up eWallet memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan top up saldo eWallet secara otomatis, sesuai preferensi nasabah. selain itu tak ketinggalan Fitur Smart Payment yang memudahkan nasabah dalam membayar transaksi eCommerce, tanpa perlu search, tagihan langsung muncul di Livin’ by Mandiri berlogo kuning.

Tidak kalah canggih, Super Platform Kopra by Mandiri lanjut Rudi juga telah dilengkapi dengan layanan digital digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi komunitas bisnis pelaku usaha di segmen wholesale berikut ekosistemnya dari hulu ke hilir.

“Secara konsep, Financial Super App Livin’ dan Kopra by Mandiri sama-sama mengusung pendekatan comprehensive banking experience, dengan aneka fitur yang akan mendekatkan Bank Mandiri ke dalam ekosistem digital serta memperkuat kolaborasi bersama Mandiri Group. Hal ini kami siapkan untuk membantu Bank Mandiri menjadi bank pilihan utama dan kepercayaan nasabah,” pungkas Rudi.

Total transaksi finansial Livin' by Mandiri sampai dengan November 2021 telah menembus lebih dari Rp1.500 triliun dengan jumlah pengunduh sebanyak lebih dari 9 juta pengguna. Sedangkan, transaksi wholesale Bank Mandiri hampir menyentuh Rp11.000 triliun per akhir November 2021. (E-3)