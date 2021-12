Indra Karya Raih Penghargaan Kolaborator Terbaik dalam Ajang BUMN Branding & Marketing Award 2021

PT Indra Karya (Persero) meraih Silver Winner di ajang BUMN Branding & Marketing Award 2021 pada kategori Adaptif Through Collaboration – International Collaboration.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua Dewan Juri Kehormatan Arief Yahya kepada VP Operation and Business Development PT Indra Karya (Persero) Gagah Guntur Aribowo di Ballroom Hotel JW Marriot Mega Kuningan Jakarta pada Rabu malam (15/12)

Mengusung tema “Adaptif Through Collaboration in Order to Stay Relevant”, penganugerahaan BUMN Branding & Marketing Award 2021 ini merupakan penganugerahan tahun ke-9 diselenggarakan oleh BUMN Track dengan tujuan untuk mendorong perilaku adaptif dan semangat kolaborasi dikalangan BUMN dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga bisnis yang berkelanjutan.

VP OBD Indra Karya Gagah Guntur Ariwibowo menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan hasil dari kreatifitas inovasi branding perusahaan yang terus dilakukan oleh insan Indra Karya dalam merespon kebutuhan stakeholders di tengah wabah pandemi Covid-19.



“Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini, perubahan pola bisnis tentu terjadi namun hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi kami untuk tetap memberikan pelayanan yang prima di setiap layanan bidang usaha dengan disertai pemenuhan aspek kesehatan di seluruh perimeter unit kerja. Perubahan pengelolaan kampanye promo perusahaan juga dilakukan dengan meningkatkan kreatifitas pengemasan model pola branding yang berbeda terutama melalui optimalisasi pemanfaatan platform media digital sebagai kanal yang menguatkan citra positif Perusahaan,” ujar Gagah.

BUMN Branding & Marketing Award 2021 ini menjadi ajang bagi Indra Karya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaiknya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki tidak hanya untuk skala nasional namun juga secara global.

“Penghargaan Adaptif Through Collaboration – International Collaboration bagi Indra Karya di ajang BUMN Branding & Marketing Award 2021 ini tentunya menjadi motivasi bagi kami kedepannya agar Indra Karya senantiasa dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dengan inovasi-inovasi jasa yang terus dikembangkan untuk memperkuat lini bisnis yang dimiliki dengan mengedepankan prinsip Kolaborasi sesuai dengan core value kami yakni AKHLAK baik kolaborasi di tingkat nasional maupun global terutama di Asia-Afrika seperti yang tengah dilakukan perusahaan saat ini,” jelas Gagah.

Selanjutnya Gagah menyampaikan bahwa Indra Karya sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Engineering, Developer & Industry ini senantiasa terus menghadirkan kolaborasi dalam merespon peluang di tengah pandemi seperti ini.

"Kolaborasi yang dilakukan oleh Indra Karya sebagai Perusahaan BUMN yang memiliki lebih dari 60 tahun di bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Energi Baru Terbarukan ini salah satunya adalah sebagai kolabprator untuk program Air Mengalir untuk Indonesia "Smart Water System Management", yaitu penyediaan sarana prasarana air bersih menggunakan teknologi smart water yang diintegrasikan dengan smart card yang dikombinasikan dengan perangkat BWRO ataupun SWRO dengan output air bersih yang telah terfilterisasi,” tutup Gagah.

Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak negatif terhadap perekonomian di seluruh sektor usaha termasuk sektor konstruksi. Namun hingga akhir triwulan 3 ini, Indra Karya masih tetap produktif dengan mencatatkan kinerja positif atas operasi walaupun masih sekitar 71% dari total target yang dicanangkan oleh pemegang saham.

Pada triwulan 3 tahun 2021 ini, Indra Karya telah membukukan pendapatan operasi sebesar Rp151,369 miliar dengan kontrak kerja senilai Rp415,451 miliar serta mencatatkan laba bersih senilai Rp8,213 miliar atau meningkat 51,28% dari capaian triwulan 3 tahun 2020 lalu.(RO/E-1)