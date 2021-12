Dukung Kebangkitkan Industri Ekonomi Kreatif Indonesia

SALAH satu lokomotif perekonomian Indonesia, keberadaan industri ekonomi kreatif sangat penting. Itu sebabnya pemerintah terus mendorong eksistensi ekonomi kreatif di tengah masyakat.

Berangkat dari situ salah satu pionir festival industri ekonomi kreatif di Indonesia, BrightspotMRKT kembali bergerak dengan mengusung tema baru Convergence yang merepresentasikan saat teknologi dan kreativitas hidup berdampingan. Acara itu akan menyatukan pelaku industri kreatif secara online di Brightspot Virtual City sejak 12 Desember 2021 hingga 30 Januari 2022 dan secara offline pada 26-30 Januari 2022 di Senayan Park Jakarta.

Sesuai dengan misi untuk selalu menghadirkan festival terkurasi yang memberikan pengalaman terbaik, tahun ini BrightspotMRKT bekerjasama dengan Traveloka Paylater, Superlive, Bintang Crystal, Zipmex, dan Hypefast, ingin menunjukkan konsistensinya bergerak bersama local brands dan creators untuk bangkit dari pandemi.

"Di masa penuh tantangan saat ini, kita perlu mendobrak batasan dan menciptakan terobosan baru agar bisa mengembalikan gairah industri kreatif Indonesia, bahkan mengakselerasi pertumbuhan yang sempat stagnan. Oleh karena itu, BrightspotMRKT mengusung tema Convergence karena kami percaya masa depan akan menjadi konvergensi virtual dan nyata, dunia di mana teknologi dan kreativitas manusia akan hidup berdampingan serta mendorong budaya dan pertumbuhan industri kreatif," ungkap Co-Founder BrightspotMRKT, Anton Wirjono.

Kehadiran BrightspotMRKT diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri kreatif Indonesia. Selama penyelenggaraannya di dua tahun terakhir, BrightspotMRKT berhasil mencapai total penjualan hingga Rp5 miliar dari berbagai tenant lokal. Tidak hanya itu, BrightspotMRKT juga selalu berhasil mendapatkan antusiasme tinggi dari kaum urban Indonesia. Terlihat dari pelaksanaan terakhir secara offline di 2019 yang mencatat 79 ribu pengunjung.

Di tahun ke 12 ini, BrightspotMRKT telah menyiapkan beragam rangkaian acara menarik secara virtual dan offline dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan keamanan ketat. Salah satu yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, adalah kehadiran NFT Gallery, di mana pengunjung dapat melihat sekaligus membeli berbagai koleksi NFT dari para local brands, hingga karya kolaboratif para seniman dan komunitas kolektif. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai penawaran dan keseruan menarik yang tersebar di 5 area, seperti Shopping District (Fashion, Home, Hobbies), Entertainment District (Music Performance, Night Club), Food District, Arts District (NFT Gallery, Commissioned Digital Art, NFT Project), serta Brightspot Conference yang akan menghadirkan Inspiring Talks & Workshop.

Untuk meramaikan acara BrightspotMRKT tahun ini, Traveloka PayLater menghadirkan berbagai penawaran menarik yang bisa dinikmati para pengguna Traveloka PayLater Virtual Number. Penawaran menarik ini berupa diskon hingga Rp 500.000 untuk semua produk di Brightspot Convergence selama periode Early Bird Sale (12 14 Desember 2021) atau diskon hingga Rp 300.000 untuk semua produk di Brightspot Convergence selama periode Exclusive Sale (15 31 Desember 2021). Selain itu pengguna juga bisa menikmati penawaran menarik sampai dengan 80% untuk produk pilihan di Traveloka Curated Store selama event berlangsung. Promo tersebut bisa didapatkan dengan mudah melalui metode pembayaran Traveloka PayLater Virtual Number.

"Berkolaborasi dengan SuperLive, Brightspot menghadirkan SuperTalks mengenai Arts, NFT, Music, Lifestyle, dan E-Sports. Brightspot memiliki visi dan misi yang sama dengan kami di SuperLive, sehingga kami senang dapat berkolaborasi dengan Brightspot dengan menyuguhkan pembahasan topik menarik melalui talkshow SuperTalks. Selain itu, pengunjung dapat menikmati music performance dari Geng Juara Kelas dan karya-karya NFT dari Rifky Nugraha sebagai pemenang SuperMusic Dare to be The Next Superstar Season 1 kategori Music dan Art,” ungkap Martin Sofian dari SuperLive.

Selain itu pada gelaran kali ini, produk bir terkini BINTANG Crystal, dengan rasa yang lebih smooth dan tidak sepahit bir biasanya, akan hadir melalui virtual booth serta area eksklusif BINTANG Crystal Chill Lounge yang dapat dinikmati secara gratis di acara offline pada bulan Januari 2022 mendatang. "Di tahun kedua ini, kami bersemangat mendukung BrightspotMRKT sebagai The chillest metaverse in town, ungkap Jessica Setiawan, Direktur Marketing Multi Bintang Indonesia.

“Kami berharap BrightspotMRKT 2021 menjadi metaverse baru yang memberi dampak lebih besar lagi bagi pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Indonesia, serta menjadi referensi utama bagi masyarakat urban yang menginginkan pengalaman event yang berbeda, imersif, dan terkurasi," ujar Anton. (RO/A-1)