Akhir Tahun Momentum Tepat Beli Properti

AKHIR 2021 dianggap menjadi momentum paling tepat untuk membeli properti. Mengingat insentif pemerintah yakni Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) masih berlaku.

Presiden Direktur Era Indonesia Darmadi Darmawangsa mengatakan, fasilitas PPN DPT sangat membantu masyarakat yang sedang mencari hunian maupun berinvestasi properti. Selama masih berlaku, insentif pemerintah ini merupakan kesempatan untuk segera membeli hunian.

Lagipula, kata Darmadi, masa krisis di mana orang merasa khawatir untuk investasi justru menjadi momentum yang tepat untuk membeli properti.

"Investasi properti itu menarik tapi satu risikonya yaitu salah timing. Membeli saat market tinggi itu salah. Saat ini di masa krisis biasanya orang takut beli sesuatu dan kita ambil kesempatan, ini waktu yang tepat sekali," ungkap Darmadi dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (15/12).

Menurut dia, membeli properti di saat pemerintah memberikan kemudahan juga akan menguntungkan. Sebab, pengembang sedang berlomba memberikan aneka diskon dan kemudahan cara bayar apalagi didukung subsidi PPN hingga seratus persen dari pemerintah. Tidak heran jika penjualan properti menunjukkan tren positif di saat hampir semua industri ditekan pandemi.

Situasi ini yang dimanfaatkan oleh sejumlah pengembang properti tanah air, salah satunya Podomoro City Deli Medan, kawasan properti terpadu yang terletak di pusat kota Medan, dengan menggenjot penjualan apartemen premium Tower Empire dan kondominium mewah bernama Tribeca Condominium yang sudah siap huni. Hal ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat luas dengan mengalami peningkatan penjualan.

Darmadi menilai apartemen yang dihadirkan berada di kawasan terpadu Podomoro City Deli Medan yang merupakan proyek properti sangat prospektif karena menawarkan konsep one stop living sehingga membuat penghuni dapat melakukan segala aktivitasnya di dalam satu kawasan yang sama.

“Investasi properti hunian vertikal berpotensi cuan karena menawarkan dua keuntungan melalui capital gain dan yield gain ketika hunian tersebut disewakan,” terang Darmadi.

Assistant Vice President Marketing Podomoro City Deli Medan Yenti Lokat mengatakan bahwa sebagai pengembang pihaknya juga turut terbantu akan adanya insentif pemerintah berupa subsidi PPN.

"Kami bersyukur Pemerintah memberikan relaksasi berupa subsidi PPN pembelian hunian. Upaya ini dapat mendorong pemulihan sektor properti akibat pandemi COVID-19. Insentif terhadap konsumen ini juga dirasakan oleh Podomoro City Deli Medan terutama Empire Tower dan Tribeca Condominium," ujar Yenti.

Disampaikan Yenti, Empire Tower ini adalah salah satu apartemen premium, lengkap dengan unit pendingin ruangan yang telah terpasang, didesain untuk masyarakat modern dengan beragam fasilitas, seperti Infinity Swimming Pool, Fitness Center, Executive Lounge, Alfresco Area, Kids Corner, Children Playground dan Kids Pool yang dapat diakses oleh seluruh penghuni. Sementara Tribeca Condominium, kata Yenti, merupakan jenis hunian vertikal yang terdiri dari dua tower, yaitu Tribeca Northern dan Tribeca Southern. Hunian termewah dalam kawasan Podomoro City Deli Medan ini mempunyai fasilitas lobi yang mewah, private lift, dan memiliki beragam fasilitas bintang lima.

Adapun Apartemen dan kondominium ini mempunyai akses langsung menuju pusat perbelanjaan termewah dan terbesar di Kota Medan yakni Mal Delipark di mana aneka gerai ternama baik Nasional maupun Internasional telah beroperasi, seperti Sogo, Transmart, Fun World, Ace Hardware, Informa, Pull & Bear, Coach, Mango, bahkan di antaranya baru hadir di kota medan seperti Sephora, Max Fashion, Starbuck Reserve, Padamu Negeri, Cinema XXI yang memiliki studio IMAX dan masih banyak lagi.

Lokasinya yang sangat strategis karena berada di titik 0 KM Kota Medan memudahkan mobilitas penghuni ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu aksesibilitasnya juga sangat terjangkau karena lokasinya dekat dengan stasiun Kereta Kota Medan yang melayani rute kereta cepat (Railink) menuju Bandara Internasional Kualanamu serta sebaliknya.

“Fasilitas yang kami sediakan di kawasan Podomoro City Deli Medan mengusung konsep yang selalu dibawa oleh Agung Podomoro yaitu Living in Style yang merupakan sebuah konsep gaya hidup yang modern, elegan dan sophisticated. Semua fasilitas yang tersedia mendukung penghuni terutama masyarakat produktif untuk dapat merasakan first class experience dan beyond happiness,” ujar Yenti.

Ke depan Yenti menyatakan akan terus bergerak, berinovasi dan berkontribusi sehingga semakin banyak proyek properti yang terdepan, terbaik dan berkualitas yang dihadirkan untuk masyarakat Indonesia. (R-3)