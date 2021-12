Sinar Mas Land Perusahaan Pertama Indonesia Raih Best Developer Asia

SINAR Mas Land berhasil meraih penghargaan tertinggi untuk kategori Best Developer Asia di tingkat regional dalam ajang PropertyGuru Asia Property Awards 2021. Sinar Mas Land merupakan perusahaan asal Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan ini setelah bersaing dengan sembilan perusahaan global lain.

Asia Property Awards 2021 diselenggarakan oleh PropertyGuru yang merupakan puncak dari kompetisi dan perayaan atas ide-ide brilian dari pengembang terkemuka dan dilaksanakan secara virtual pada Kamis (9/12). Sebanyak 135 perusahaan dan pengembang berpartisipasi dalam 31 kategori yang tersedia. Daftar kandidat peraih penghargaan dinilai secara transparan dan kredibel oleh panel juri yang berasal dari berbagai negara Asia dengan melihat aspek inovasi, estetika, dan manfaat yang diberikan oleh pengembang.

Seri PropertyGuru Asia Property Awards sudah menjadi standar tertinggi dari industri realestat di Asia sejak pertama kali diadakan. Hampir semua perusahaan pengembang di Asia menjadikan penghargaan dari PropertyGuru sebagai kebanggaan terbesar karena prestise yang didapatkan.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Sinar Mas Land dapat diakui sebagai salah satu pengembang properti terbaik di Asia. "Meskipun dalam situasi pandemi, hal ini telah membuktikan bahwa upaya kolektif kami telah selaras dengan core value perusahaan. Kami selalu bermimpi untuk menjadi perusahaan pengembang properti yang tidak hanya melakukan pengembangan tanah dan mendirikan bangunan, tetapi juga permukiman yang sangat layak huni untuk mewujudkan mimpi generasi masa depan. Kami bertekad selalu berusaha untuk terus menantang diri kita sendiri dalam memberikan kontribusi yang terbaik dan berarti bagi para pemangku kepentingan."

Sinar Mas Land berhasil mengalahkan sejumlah finalis dari Tiongkok Hong Kong (Great Eagle Holdings Ltd), Singapura (Guoco Land), Sri Lanka (Home Lands Skyline Pvt Ltd), Thailand (Sansiri Public Company Ltd), Greater Niseko (SC Global Developments Pte Ltd), Filipina (SM Development Corporation), India (Sunteck Realty Ltd), Malaysia (Tropicana Corporation Berhad), dan Kamboja (Urban Land). Penghargaan Best Developer Asia diberikan berdasarkan penilaian kinerja perusahaan sepanjang 2021. Para juri memberikan penghargaan kepada Sinar Mas Land karena mampu menunjukkan performa terbaik dan progresif di tahun ini.

Pada Selasa (30/11), Sinar Mas Land juga berhasil meraih tujuh penghargaan di ajang Indonesia Property Awards 2021 yang diselenggarakan oleh PropertyGuru. Penghargaan yang berhasil diraih perusahaan di antaranya Best Developer untuk Sinar Mas Land, Best Green Development untuk BSD City, Best Housing Development untuk klaster terbaru Kiyomi dari The Zora, Best High End Condo Development (Greater Jakarta) untuk Upper West BSD City, Best Mixed Use Development untuk kawasan pembangunan dengan berbagai fungsi Southgate Residence, Best Industrial Estate Development untuk GIIC Kota Delta Mas, dan Special Recognition for Sustainable Design & Construction untuk Sinar Mas Land yang selalu menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh proyeknya. (RO/OL-14)