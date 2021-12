Gree Golden Service 72 Jam tidak Selesai Ganti Baru

SETIAP perusahaan pasti mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang ditawarkan.

Salah satu layanan yang wajib disediakan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumen yaitu garansi servis.

Karena itu, Gree Electric Appliances Indonesia meluncurkan peningkatan program garansi servis untuk setiap produk pendingin udara atau AC residensial dan penjernih udara. Gree memberikan komitmen garansi servis terbaik untuk unit yang masih dalam masa garansi 1 tahun ganti baru dengan menerapkan konsep servis 6 jam + 24 jam + 72 jam. Rinciannya yaitu 6 jam untuk proses booking servis, 24 jam untuk teknisi datang ke tempat, dan 72 jam untuk jaminan masalah terselesaikan.

Apabila Gree tidak bisa memenuhi komitmen tersebut, AC milik konsumen akan diganti dengan unit baru sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Garansi tersebut untuk memperkuat keyakinan konsumen atas kualitas produk serta layanan purnajual Gree. Untuk diketahui, program upgrade garansi yang diberi nama Gree Golden Service tersebut merupakan program tambahan garansi servis dari garansi 1+5+10 Gree yang sudah berjalan selama ini. Rincian program garansi ini yakni 1 tahun garansi tukar baru, 5 tahun garansi biaya jasa perbaikan dan suku cadang, serta 10 tahun garansi mesin kompresor.

Sebagai informasi, garansi 1+5+10 dari Gree telah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) pada 2021 sebagai program garansi terlama untuk produk pendingin udara. Vice President PT Gree Electric Appliances Indonesia Will Wen mengatakan, program servis tambahan yang dihadirkan pihaknya merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan konsumen kepada produk Gree. "Kepercayaan konsumen dibuktikan dengan penjualan produk AC residensial Gree yang mencapai 50.000 unit per bulan selama dua bulan belakangan,” kata Will dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (13/12).

Di samping itu, Gree memiliki beberapa keunggulan ketimbang merek AC lain. "Gree selalu menawarkan produk AC berkualitas dengan keunggulan lebih cepat dingin, berdaya rendah, dan memiliki fitur nyaman untuk penggunanya," jelas Will. Gree juga memiliki beberapa kategori produk yang bisa dipilih konsumen sesuai kebutuhan, yakni Residential Air Conditioner (RAC), Light Commercial Air Conditioner (LCAC), Commercial Air Conditioner (CAC), dan Home Appliances (HA).

Beberapa produk itu juga telah dipercaya konsumen di pasar Indonesia. Bahkan, Gree kerap memenangkan proyek-proyek besar di Indonesia, seperti Apartemen Tokyo Riverside Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Grand Mercure dan Hotel Ibis Yogyakarta, Menara Satoria di Surabaya, serta Landmark Pluit dan Sudirman Suites di Jakarta. Untuk mempromosikan produk AC high-end, Gree juga bekerja sama dengan penyanyi Agatha Chelsea melalui film pendek berjudul Breathe The Love. Selain menjadi pemeran utama, Agatha juga mengisi theme song dengan judul sama.

Sebagai informasi, ratusan jaringan authorized service center Gree Indonesia saat ini sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, dan Lombok. Untuk berkonsultasi mengenai masalah AC, konsumen dapat langsung menghubungi Customer Care Gree Indonesia di nomor 0800-1-777-888 (bebas pulsa). Konsumen juga bisa menghubungi Gree lewat media sosial di Facebook Gree Indonesia, Twitter @greeindonesia, Instagram @greeindonesia, Youtube https://youtu.be/ckaGkJtIhiA dan website www.gree.id. (OL-14)