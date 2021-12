Siap Hadapi Persaingan di Masa Pandemi, Kafe Ini Terapkan Konsep Khusus

SETIAP perusahaan pasti mempunyai strategi tertentu dalam menghadapi persaingan atau kompetisi. Demikian pula rumah makan atau restoran. Mereka harus pandai-pandai membuat strategi agar digemari konsumen dan jadi rujukan.

Hal itulah yang terys dilakukan kafe The Pancake Co. by DORÉ. Diungkapkan BOD The Pancake Co. by DORÉ, Andy Pangestu, menjalankan bisnis kafe di tengah persaingan yang sangat ketat, tentu tidak mudah. Terlebih di masa pandemi. Namun kafe ini punya strategi khusus. Yakni, menerapkan tema dan slogan khusus yang menjadi semangat sekaligus ciri khasnya.

Selain menyajikan produk berkualitas dan pelayanan yang maksimal, kafe tersebut menerapkan slogan #HappyTogetherTime! Karenanya, kafe tersebut dibangun dengan tema yang menyenangkan dan memberikan rasa kebahagiaan pada pengunjung. Lebih dari itu, seluruh manajemen dan staf benar-benar menerapkan slogan tersebut dengan beragam cara, tujuannya membawa suasana kebahagiaan untuk para konsumen.

“The Pancake Co. merupakan kafe Japanese fusion yang menyajikan fusion food, perpaduan makanan khas Jepang dan western. Semangat kami adalah menghadirkan rasa happy ke pengunjung, baik yang datang bersama keluarga, teman-teman, atau sendirian. Maka dari itu, kami punya slogan Happy Together Time! Hal ini menjadi slogan yang menjadi semangat kami sekaligus membedakan kami dengan kafe lainnya,” ujar Andy di sela-sela acara pembukaan pembukaan kafe The Pancake Co. by DORÉ di Hublife Jakarta, Jakarta Barat pada Rabu (8/12) lalu.

Berbeda dengan kafe The Pancake Co. by DORÉ di lokasi lain, The Pancake Co. by DORÉ di Hublife menghadirkan wajah baru. Antara lain, warna dan ikon-ikon baru, desain interior dengan stiker-stiker lucu, dan boardgame di dalam kafe. Kafe ini juga memiliki ruang outdoor yang luas dan instagramable, memberikan nuansa yang nyaman, cocok untuk reuni maupun untuk bekerja santai. (RO/A-1)