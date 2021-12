Komit dengan Kualitas, ASYA Menangi Dua Kategori Penghargaan

SELAIN keindahan, faktor penting lain dalam sebuah properti adalah kualitas. Hal itu penting demi memantik minat konsumen. Semau pengembang pasti menyadari hal itu, namun tidak semau melakukannya.

Namun tidak demikian halnya dengan ASYA, projek properti yang digarap oleh tiga developer ternama yaitu ASTRA Property, Hongkong Land, dan Modernland. Mereka sangat memperhatikan kualitas. Hasilnya mereka berhasil meraih dua kategori penghargaan pada Indonesia Property Awards 2021 yang dipersembahkan oleh PropertyGuru pada Selasa (30/11) lalu di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Melalui ajang penghargaan bergengsi ini, Cluster Sentarum at ASYA terpilih sebagai pemenang Best Housing Development dan Cluster Toba Lake Villas at ASYA juga dinobatkan sebagai pemenang Best Housing Landscape Architectural Design.

PropertyGuru Indonesia Property Awards 2021 adalah program penghargaan real estate paling eksklusif dan bergengsi di kawasan Asia yang menghadirkan panel pakar industri independen dan pengawas terpercaya industri properti sebagai tim juri. Penghargaan ini memiliki reputasi dari sisi kredibilitas, etik, adil, dan transparan.

“Ini adalah pencapaian gemilang bagi ASYA di penghujung 2021. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan keseriusan kami untuk selalu menghadirkan projek properti berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia. Pencapaian ini menjadi pendorong kami untuk terus mempertahankan prestasi dan performa yang lebih baik lagi sebagai pengembang sekaligus terus berinovasi mengembangkan dan membangun produk-produk hunian maupun properti lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” ungkap Chief Marketing Officer PT Astra Modern Land, Irma Tjandra.

Tren permukiman saat ini dan ke depan menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen menginginkan hunian dengan fasilitas ruang terbuka hijau sekaligus memiliki sistem pencahayaan alami, sirkulasi udara yang lancar, serta sistem sanitasi yang baik dan sehat dalam hunian. Mengusung konsep 'Beautiful Life, Beautiful Living', ASYA menawarkan landed house siap huni dengan desain modern dan fungsional, serta menyajikan semua kriteria hunian idaman sesuai ekspektasi konsumen tersebut di atas (ruang terbuka hijau, pencahayaan alami, sirkulasi udara, sistem sanitasi, dan sistem keamanan yang baik dalam hunian), dengan tujuan memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup pagi

para penghuninya.

Cluster Sentarum, pemenang kategori Best Housing Development Award, dibangun berorientasi pada kenyamanan tinggal di hunian yang asri dan lokasi strategis. Rumah dengan konsep modern minimalis ini, dirancang oleh Tom Elliot, arsitek ternama yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya. Tak hanya itu, dari sisi investasi maupun segi kenyamanan tinggal, Cluster Sentarum memberikan nilai lebih bagi pemilik karena berlokasi di area terdepan ASYA dan hanya selangkah menuju area komersial yang akan menjadi pusat F&B & gaya hidup nuansa danau di Jakarta Timur.

Setiap produk hunian dan properti yang dihadirkan oleh ASYA, selalu mempertimbangkan aspek kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup setiap pribadi dan masyarakat umum sekaligus turut serta dalam pembangunan negri. Untuk menghadirkan peningkatan kualitas hidup bagi penghuninya, ASYA dilengkapi dengan lanskap danau seluas 15 hektar yang dikelilingi oleh 13 hektare ruang terbuka hijau serta clubhouse khusus pada cluster, yang dapat menjadi sarana bagi penghuni untuk bersantai, melepas penat setelah rutinitas, berkumpul bersama keluarga, berolahraga, dan aktivitas lainnya.

Toba Lake Villas, yang menjuarai kategori Best Housing Landscape Architectural Design Award, merupakan cluster paling premium dari PT Astra Modern Land yang dihadirkan di ASYA. Toba Lake Villas menawarkan hunian eksklusif dan premium berlokasi tepat di sepanjang tepi danau serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas juga lanskap cantik dan elegan nuansa danau seperti Infinity Pool by The Lake, Lakeview Lawn, Lakeview Water Deck, Cascading Waterfall.

Sepanjang 2021, ASYA sudah mengantongi 5 (lima) penghargaan bergengsi. Tiga award sebelumnya yakni Golden Property Awards 2021 mengusung ASYA sebagai pemenang kategori projek pengembangan perumahan paling compact, Cluster Maninjau ASYA sebagai pemenang untuk kategori Premium Housing Development, dan Toba Lake Villas sebagai pemenang untuk kategori Prestigious Housing Development.

“Kami mengapresiasi dukungan dari para konsumen dan stakeholders yang mempercayakan produk hunian dan properti mereka kepada ASYA. Kami bisa mendapatkan berbagai penghargaan tentunya berkat konsumen. Dari lima cluster hunian yang kami pasarkan, unit-unit pada cluster Semayang dan Matana sudah terjual habis dan segera menyusul unit hunian dari cluster lainnya yang kini pertumbuhannya meningkat. Kami juga tengah mempersiapkan area komersial di Asya, ‘the next waterfront lifestyle center’ dengan nama Genova, sebagai salah satu bentuk komitmen kami sebagai pengembang properti untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Irma. (RO/A-1)