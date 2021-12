Moduit Fasilitasi Investor Milenial untuk Berinvestasi Secara Benar

PT Moduit Digital Indonesia (Moduit), perusahaan fintech wealth management terintegrasi membidik para anak muda mengembangkan minat untuk berinvestasi dan mengelola portofolio secara daring.

Chief Marketing Officer Moduit Stefanus Adi Utomo mengatakan dalam situasi serba terbatas, investor akan mencari cara untuk melakukan transaksi yang aman dengan memilih berinvestasi ke obligasi, reksadana, bahkan saham.

"Semua produk investasi yang ada di platform kita kurasi untuk memberikan keamanan. Moduit mengembangkan alat digital yang membantu mitra penasihatnya untuk membantu milenial berinvestasi," ujarnya saat diskusi virtual dengan Media Indonesia, Jumat (3/12).

Fitur Moduit Robo-Advisor yang menyediakan layanan penghubung antara para pengguna selaku investor dengan mitra manajer investasi, diyakini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Adapun, pertumbuhan nasabah Moduit terutama pada segmen advisor meningkat 124% sejak awal pandemi. Kemudian, sejak awal pandemi, rata-rata jumlah dana investasi per nasabah dari saluran business to consumer (B2C) Moduit meningkat sebanyak 4 kali lipat menjadi di atas Rp 70 juta per nasabah.

"Jumlah pengguna kami sekitar 27 ribuan. Sekitar 90% nasabah ada dari direct user yang daftar dan download sendiri. Kemudian 10% dibantu advisor. Kalau soal investasi nasabah, tahun depan kita perkirakan bisa di atas Rp3 triliun di akhir 2022," kata Stefanus.

Investment Connoisseur Moduit, Manuel Adhy Purwanto menilai kenaikan angka investor domestik di pasar modal dalam negeri menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dalam berinvestasi.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepercayaan investor terhadap pasar modal dan perekonomian Indonesia terlihat dari nilai penghimpunan dana mencapai Rp273,9 triliun hingga 26 Oktober 2021. "Saat recovery ini menjadi peluang bagus dalam berinvestasi. Kami juga mementingkan edukasi sehingga nantinya tidak menimbulkan traumatik bagi pemula yang ingin berinvestasi," tutupnya. (Ins/E-1)