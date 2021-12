Dalam Sepekan Sinar Mas Land Raih Delapan Penghargaan Nasional dan Internasional

SINAR Mas Land kembali sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang Indonesia Property Awards 2021 dan internasional pada World Branding Awards 2021. Kedua penghargaan bergengsi ini berhasil diraih oleh perusahaan dalam waktu satu minggu.

Pada Indonesia Property Awards 2021, Sinar Mas Land berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam kategori Best Developer dan enam kategori lain yaitu Best Green Development untuk BSD City, Best Housing Development untuk klaster terbaru Kiyomi dari The Zora, Best Condo Development (Greater Jakarta) untuk Upper West BSD City, Best Mixed Use Development untuk Southgate Residence, Best Industrial Estate untuk GIIC Kota Deltamas, dan Special Recognition for Sustainable Design & Construction. Acara penganugerahan ini diikuti oleh 37 pengembang properti terbaik di Indonesia dan dilaksanakan secara hibrida di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (30/11).

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Property Awards 2021 yang memberikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada Sinar Mas Land. "Gelar Best Developer diraih atas upaya perusahaan dalam memberikan performa terbaik sepanjang tahun ini, khususnya di tengah pandemi covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Sinar Mas Land juga berkomitmen untuk selalu menerapkan visi sustainability ke dalam setiap pembangunan proyeknya."

Dari tujuh kategori penghargaan yang diraih Sinar Mas Land dalam Indonesia Property Awards 2021, empat kategori di antaranya Best Developer, Best Green Development, Best Mixed Use Development, dan Best Industrial Estate Development terpilih untuk mewakili Indonesia dalam The 16th PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2021 Virtual Gala yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2021. Indonesia Property Awards merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PropertyGuru sejak 2015. (RO/OL-14)