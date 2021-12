Transaksi Perbankan Digital Bank Mandiri di Jawa Barat Meningkat Tajam

TRANSAKSI perbankan digital di Jawa Barat mengalami peningkatan

yang signifikan. Ini terlihat dari menurunnya jumlah penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM) dan nasabah yang datang ke kantor bank.

Senior Vice President Regional CEO VI/Jawa I Bank Mandiri, M Wisnu

Trihanggodo, mengatakan, transaksi perbankan digital nasabahnya di Jawa

Barat mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini. Melalui produk

dan layanan digital personal yang bernama livin' by mandiri, jumlah

transaksinya naik 62,9% dibanding 2020.

"Transaksi nasabah menggunakan livin per September 2021 naik 62,9%

di banding September 2020. Tahun kemarin per September ada 42,9 juta

transaksi, tahun sekarang per September ada 70 juta transaksi," katanya

di sela-sela penyerahan undian Livin to the max Bank Mandiri Regional VI/Jawa I, di Bandung, Rabu (1/12).

Wisnu menambahkan, pengguna aplikasi Livin by Mandiri untuk wilayah Jawa Barat saat ini telah mencapai 858 ribu pengguna, meningkat 41%

dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut,

transaksi yang dihasilkan mencapai 8 juta per bulan dengan nilai

finansial setara dengan Rp11 triliun per bulan.

Meningkatnya transaksi perbankan digital ini, kata dia, berdampak

terhadap berkurangnya layanan perbankan konvensional seperti penggunaan

ATM dan kedatangan nasabah ke kantor bank. Dari jumlah nasabah Bank

Mandiri di Jawa Barat sebanyak 4,5 juta, transaksi di teller bank menurun 11% per September tahun ini.

Penurunan pun terjadi pada penggunaan ATM yakni 9,4%. "Ini menandakan

penggunaan layanan perbankan digital yang semakin meningkat," ujarnya.

Tidak hanya pada nasabah perseorangan, menurutnya, transaksi perbankan

digital pada perusahaan pun meningkat. "Industri juga beralih dari

manual ke digital. Transaksi perusahaan naik 15,96%," ujarnya.

Lebih lanjut dia katakan, untuk meningkatkan layanan perbankan digital,

pihaknya terus meningkatkan aktivasi dan penggunaan digital super app

Livin by Mandiri (berlogo kuning) oleh nasabah. Bank Mandiri pun

membagikan hadiah undian program promo Livin to the Max agar semakin

menarik nasabah di seluruh Indonesia bertransaksi secara digital.

Di Jawa Barat sendiri Bank Mandiri akan menyerahkan hadiah kepada 41

nasabah dari total 385 nasabah yang telah terverifikasi menjadi pemenang Program Livin to the Max, terhitung sejak Periode Pengundian Tahap 1 (2 Oktober 2021) hingga Periode Pengundian Tahap 5 (10 November 2021).



Adapun total hadiah yang dibagikan dalam program ini adalah sebanyak 100 unit BMW X1 serta 1.000 unit motor jenis Vespa Sprint dan Yamaha NMAX.

"Program Livin to the Max bertujuan memberikan apresiasi kepada nasabah

yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri khususnya dalam

melakukan transaksi digital. Program ini juga diharapkan dapat

meningkatkan transaksi nasabah pada aplikasi Livin by Mandiri," katanya. (N-2)